Hamarosan színészlegendákat üdvözölhetünk a TTH színpadán

A TTH Színpad Harsányi Attilával és vendégeivel, új színházi játszóhelyként 2024-ben hirdette meg először előadásait.

A TTH Színpad meghirdette őszi évadát

Fotó: Vajda János

A civil összefogással működtetett kulturális színtér sikeres másfél évet maga után hagyva kezdi meg őszi évadát. A három eddigi szezon színházi előadásai kivétel nélkül telt házakat hoztak, és ami a legfontosabb, kialakult egy olyan hűséges TTH látogatói közösség, akik élettel töltik meg a házat már az előadások előtt és után is.

Sajtótájékoztatót tartottak a TTH Színpad őszi évadával kapcsolatban

Az ősz eseményeiről augusztus 18-án, hétfőn sajtótájékoztatót tartottak a szervezők. Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere örömét fejezte ki, hiszen igazi színházi csemegéket kínál az idei évad:

Ez egy pici színpad, amely egy egészen más hangulatot teremt és másfajta élményt nyújt, mint például a nagyszínházi előadások. Az idei évad is garantálja, hogy különleges élményekben vesznek részt majd a miskolciak és a környékbeli városokból érkezők

– hangsúlyozta az alpolgármester.

Harsányi Attila, Jászai Mari-díjas színművész, a Miskolci Nemzeti Színház társulatának a tagja kiemelte, hogy céljuk, hogy a színház nagyjai nemcsak a fővárosban, hanem Miskolcon is jelen legyenek.

– Ezek az emberek, akik fellépnek itt a miskolci színpadon, gyermekként engem személy szerint mindannyian lenyűgöztek. Tizenöt-húsz évesen, amikor néztem őket a tévében, remélni sem mertem, hogy én eltölthetek velük pár órát. Óriási megtiszteltetés ez számomra” – hangsúlyozta a színművész.