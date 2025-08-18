1 órája
Hamarosan színészlegendákat üdvözölhetünk a TTH színpadán
A 2025-ös őszi évad több meglepetést is tartogat és minden esetben garantálja a minőséget, egyediséget és exkluzivitást. A Tudomány és Technika Háza Színpadán (TTH Színpad) a színházi élet több kiemelkedő alakja is fellép majd.
A TTH Színpad Harsányi Attilával és vendégeivel, új színházi játszóhelyként 2024-ben hirdette meg először előadásait.
A civil összefogással működtetett kulturális színtér sikeres másfél évet maga után hagyva kezdi meg őszi évadát. A három eddigi szezon színházi előadásai kivétel nélkül telt házakat hoztak, és ami a legfontosabb, kialakult egy olyan hűséges TTH látogatói közösség, akik élettel töltik meg a házat már az előadások előtt és után is.
Sajtótájékoztatót tartottak a TTH Színpad őszi évadával kapcsolatban
Az ősz eseményeiről augusztus 18-án, hétfőn sajtótájékoztatót tartottak a szervezők. Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere örömét fejezte ki, hiszen igazi színházi csemegéket kínál az idei évad:
Ez egy pici színpad, amely egy egészen más hangulatot teremt és másfajta élményt nyújt, mint például a nagyszínházi előadások. Az idei évad is garantálja, hogy különleges élményekben vesznek részt majd a miskolciak és a környékbeli városokból érkezők
– hangsúlyozta az alpolgármester.
Harsányi Attila, Jászai Mari-díjas színművész, a Miskolci Nemzeti Színház társulatának a tagja kiemelte, hogy céljuk, hogy a színház nagyjai nemcsak a fővárosban, hanem Miskolcon is jelen legyenek.
– Ezek az emberek, akik fellépnek itt a miskolci színpadon, gyermekként engem személy szerint mindannyian lenyűgöztek. Tizenöt-húsz évesen, amikor néztem őket a tévében, remélni sem mertem, hogy én eltölthetek velük pár órát. Óriási megtiszteltetés ez számomra” – hangsúlyozta a színművész.
Sajtótájékoztatót tartottak a TTH Színpad következő évadáról 08.18.Fotók: Vajda János
Dr. Hajdú László, a TTH tulajdonosa örömét fejezte ki, hogy immár a negyedik évadot promotálják.
– Több mint tízezren fordultak meg az eddigi előadásokon. Miskolc tehát ezzel arra szavazott, hogy szükség van erre a helyre. Bebizonyosodott, hogy a TTH Színpadnak helye van a városunkban. Érdemes ezeket az alkalmakat közösségi alkalmaknak is tekinteni, ahol lehet borozni, beszélgetni majd pedig a művészekkel találkozni. A TTH Színpad városunk önkormányzatával és a Miskolci Nemzeti Színházzal partnerségében működik. Az elmúlt időszakban régiós szinten is tényezők lett az itteni előadások – hangsúlyozta a tulajdonos.
Igazi nagy nevek a színpadon
A színházrajongók nagy örömére a színpadon üdvözölhetjük majd: Csákányi Esztert, Csonka Zsuzsát, Nagy-Kálózy Esztert, Gálvölgyi Jánost, Csuja Imrét, Eperjes Károlyt és Rudolf Pétert.
Ennek megfelelően igazi színházi csemegéket hoz az idei ősz a TTH-ban, nagy neveket és különleges produkciókat.
- Szeptember 22-én Gálvölgyi János „A hivatásos rajongó” estjével kezdődik az ősz. Pályáról, társakról, példaképekről beszél a zseniális nevettető.
- Csuja Imre szeptember 29-én folytatja. Önálló estjének egyik ihletője az utcán, tanyán, gyárban, üzletben, szóval a „bárhol lehet verset mondani” élménye.
- Október 13-án a Háttérsztorik extra, azaz ahogy még nem volt. Harsányi Attila valami egészen egyedit tartogat a miskolciaknak a rögtönzés színházában.
- Október 20-án Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter W. Shakespeare: És Romeo és Júlia…a nagy klasszikus átiratával végre Miskolcon is.
- Október 27-én Csákányi Eszter és Csonka Zsuzsanna operaénekes a költészet, zene, színház és az élet szerelmesei. Megzenésített versek, filmdalok zseniális feldolgozásai a tangótól a „Szép város Kolozsvár”-ig.
- November 03-án Eperjes Károly „Az igazat mondd, ne csak a valódit” egy rendhagyó színházi élmény, egy emblematikus és kivételes előadóval.
Igazi közösségi élményt is kínál
A sikeres és különleges produkciók meghívásán túlmenően kiemelt célja a színházi játszóhelynek, hogy az új kulturális teret kihasználva a közösséget tovább építse. Ezért a TTH Színpad minden estéje sokkal több, mint egy előadás, komplett esti program, társasági esemény, lokálpatrióta randevú. Élőzene, és egy pohár kiváló helyi bor fogadja az érkezőket, az előadás után pedig fellépők beszélgetnek az "after csevely" idején a közönséggel a kávéházban Ráczkevy Ildikó moderálásával.
Kövér László szerint már nem a rendszerváltozásról szól a politika
Ha nem sikerült a kollégium Miskolcon, van egy jó és egy rossz hírünk
325 különböző borsodi fejlesztés kapott zöld utat és anyagi segítséget! (fotók!)
boon.hu video
- Olaszország után, a CineFest közönségének a szívét is meghódítja a Miskolci Szimfonikus Zenekar
- Az Edda újra és újra a rock fővárosává teszi Miskolcot! - fotókkal, videóval
- Eddig tuti, hogy rosszul értelmezte a telefonján az időjárást! A meteorológus elárulta, mi az igazság
- Az idő lehűlt, a slambuc megfőtt. Ilyen volt a vasárnapi termelői nap - fotók, videó!
- Nemzetiségi Pincefesztivált rendeztek Hercegkúton (fotók, videó)