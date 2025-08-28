1 órája
Mit gondol, mi lehetne, ami megoldja a közlekedési problémákat Miskolcon?
Megoldás a közlekedési problémákra? Tramtrain mehetne Miskolcon is, majd egyszer. Lázár János miniszter beszédében ismét előkerült a régebb óta létező miskolci elképzelés.
A tramtrainnek nevezett „villamos-vonat” lehetne a borsodi megyeszékhelyen „a megoldás”? Mármint a sok évtizedes közlekedési problémákra. Most ez a lehetőség került (ismét) előtérbe.
Tramtrain mehetne Miskolcon is, majd egyszer
Magyarország kormánya megalkotta állami építési beruházási keretprogramját, amely 2035-ig szól, értéke pedig meghaladja az összességében 9500 milliárd forintot. Több miskolci beruházás is szerepel a tervben, például a tramtrain megvalósítása.
Jöhetne a tramtrain Miskolcra, megoldaná a közlekedés problémáit
A tramtrain tulajdonképpen a vasút és a villamos házassága, vasútvillamosnak fordíthatjuk. Jelenleg Szeged és Hódmezővásárhely között működik ilyen az országban – nagy népszerűségnek örvend – , de már régóta tervben van még több hasonló közlekedési eszköz és útvonal tervezése. A hódmezővásárhelyit 2021-ben adták át, azóta fontos része a helyközi közlekedésnek. Akkortájt merült fel, hogy Miskolcra is építsenek tramtrain-pályát. Lázár János építési és közlekedési miniszter jelentette be ezt azon a sajtótájékoztatón, amit a Szeged–Hódmezővásárhely között megvalósult tramtrain útvonal prototípus járműbemutatóján tartottak. Úgy fogalmazott, Miskolc térségében is fejleszthetik az elővárosi kötöttpályás közlekedést, ha beválik a hódmezővásárhelyi.
A végére ideillesztünk egy kedves videófelvételt a még „tramtrain-mentes” miskolci közlekedéstörténet csilingelő érdekességeiről: