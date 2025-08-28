Mit gondol, mi lehetne, ami megoldja a közlekedési problémákat Miskolcon?

A tramtrain tulajdonképpen a vasút és a villamos házassága, vasútvillamosnak fordíthatjuk. Jelenleg Szeged és Hódmezővásárhely között működik ilyen az országban – nagy népszerűségnek örvend – , de már régóta tervben van még több hasonló közlekedési eszköz és útvonal tervezése. A hódmezővásárhelyit 2021-ben adták át, azóta fontos része a helyközi közlekedésnek. Akkortájt merült fel, hogy Miskolcra is építsenek tramtrain-pályát. Lázár János építési és közlekedési miniszter jelentette be ezt azon a sajtótájékoztatón, amit a Szeged–Hódmezővásárhely között megvalósult tramtrain útvonal prototípus járműbemutatóján tartottak. Úgy fogalmazott, Miskolc térségében is fejleszthetik az elővárosi kötöttpályás közlekedést, ha beválik a hódmezővásárhelyi.

További részletek a témáról a Boon.hu mai, már eddig is igen népszerű cikkében.

