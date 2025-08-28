augusztus 28., csütörtök

Helyi közélet

1 órája

Mit gondol, mi lehetne, ami megoldja a közlekedési problémákat Miskolcon?

Megoldás a közlekedési problémákra? Tramtrain mehetne Miskolcon is, majd egyszer. Lázár János miniszter beszédében ismét előkerült a régebb óta létező miskolci elképzelés.

Boon.hu

A tramtrainnek nevezett „villamos-vonat” lehetne a borsodi megyeszékhelyen „a megoldás”? Mármint a sok évtizedes közlekedési problémákra. Most ez a lehetőség került (ismét) előtérbe.

tramtrain
Ez a grafika jelent meg a portálunkon 2021-ben, akkor Kazincbarcika és Tiszaújváros között képzelték el a tramtraint. Forrás: ÉM

Tramtrain mehetne Miskolcon is, majd egyszer

Magyarország kormánya megalkotta állami építési beruházási keretprogramját, amely 2035-ig szól, értéke pedig meghaladja az összességében 9500 milliárd forintot. Több miskolci beruházás is szerepel a tervben, például a tramtrain megvalósítása.

A tramtrain tulajdonképpen a vasút és a villamos házassága, vasútvillamosnak fordíthatjuk. Jelenleg Szeged és Hódmezővásárhely között működik ilyen az országban – nagy népszerűségnek örvend – , de már régóta tervben van még több hasonló közlekedési eszköz és útvonal tervezése. A hódmezővásárhelyit 2021-ben adták át, azóta fontos része a helyközi közlekedésnek. Akkortájt merült fel, hogy Miskolcra is építsenek tramtrain-pályát. Lázár János építési és közlekedési miniszter jelentette be ezt azon a sajtótájékoztatón, amit a Szeged–Hódmezővásárhely között megvalósult tramtrain útvonal prototípus járműbemutatóján tartottak. Úgy fogalmazott, Miskolc térségében is fejleszthetik az elővárosi kötöttpályás közlekedést, ha beválik a hódmezővásárhelyi.

További részletek a témáról a Boon.hu mai, már eddig is igen népszerű cikkében.

De evezzünk merőben más vizekre! Újra örülhetünk egy miskolci vendéglátóhely országos sikerének. Miskolci cukrászda is bekerült a Street Kitchen top 6 vidéki cukrászdája közé! Sejti, vagy talán tudja is, melyik vendéglátóegység az? Ha így van, el sem kell olvasnia az erről szóló cikket. Mindenki másnak ajánljuk:

A listán a Desszertem mellett ez az öt cukrászda kapott kiemelt figyelmet és ajánlást.

  • Bergmann Cukrászda (Balatonfüred) – a híres krémes hazája, amely immár városi értéknek számít.
  • Daubner Cukrászda (Budapest II. kerület) – több mint 100 éves múlt, közel 300-féle desszerttel.
  • Kovács Cukrászda (Nagykovácsi) – családi hangulat és házias sütemények egy otthonos, napsütötte teraszon.
  • Zila Kávéház – Krisztina cukrászda (Budapest, Üllői út) – békebeli elegancia és modern cukrászművészet egy történelmi épületben.
  • Százéves Cukrászda (Gyula) – az ország egyik legrégebbi cukrászdája, ahol minden sütemény egy falatnyi időutazás.
Újabb országos elismerést zsebelt be a népszerű miskolci cukrászda.
Forrás: szallas.hu

Édes hír után nagyon is keserű következik a mai „menüben”. Sokak érdeklődését felkeltette a tragédia: elhunyt a Diósgyőr egykori játékosa. A miskolci futballcsapat két évtizeddel ezelőtti, átmenetinek nevezhető korszakában piros-fehérbe öltözött csatár még 2007-ben távozott közülünk. Hogy milyen apropóból került most elő a labdarúgó tragikus esete? Kiderül a meccsbeharangozónak is tekinthető visszaemlékezésből:

Mai összeállításunk záró-sztorija is a kerek labda körül forog. Szerdán kezdetét vette a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kupa 2025/2026-os sorozatának 1. fordulója. Na, és mi történt megyeszerte a pályákon?

A végére ideillesztünk egy kedves videófelvételt a még „tramtrain-mentes” miskolci közlekedéstörténet csilingelő érdekességeiről:

 

