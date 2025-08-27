augusztus 27., szerda

Szándék van!

3 órája

Jöhetne a tramtrain Miskolcra, megoldaná a közlekedés problémáit

Címkék#Kazincbarcika#Hódmezővásárhely#vasút#útvonal#szakember#villamos#Szeged

Magyarország Kormánya megalkotta állami építési beruházási keretprogramját, amely 2035-ig szól, értéke pedig meghaladja az összességében 9500 milliárd forintot. Több miskolci beruházás is szerepel a tervben, például a tramtrain megvalósítása.

A kormányrendelet tervezete teljes részletességgel taglalja az idén és a jövő évi indulással tervezett, valamint befejeződő fejlesztési projekteket: miskolci beruházások sora szerepel a hosszú távú tervben, a kormány által alkotott keretprogramban, százmilliárdos nagyságrendben. A beruházások listáján többek között ott van az intermodális csomópont a Tiszainál, a Vologda négysávosítása, a Barlangfürdő felújítása és például a tramtrain fejlesztések: Debrecen, Miskolc, Szeged szerepel a tervben, erre mintegy 100 milliárd forintot irányoznak elő az Építési és Közlekedési Minisztérium koordinálásában.

Tramtrain Szegeden
A Szeged-Hódmezővásárhely között megvalósult tramtrainen rengetegen utaznak nap mint nap. Fotó: MW

Mi is az a tramtrain?

A tramtrain tulajdonképpen a vasút és a villamos házassága, vasútvillamosnak fordíthatjuk. Jelenleg Szeged és Hódmezővásárhely között működik ilyen az országban – nagy népszerűségnek örvend – , de már régóta tervben van még több hasonló közlekedési eszköz és útvonal tervezése. A hódmezővásárhelyit 2021-ben adták át, azóta fontos része a helyközi közlekedésnek. Akkortájt merült fel, hogy Miskolcra is építsenek tramtrain-pályát. Lázár János építési és közlekedési miniszter jelentette be ezt azon a sajtótájékoztatón, amit a Szeged–Hódmezővásárhely között megvalósult tramtrain útvonal prototípus járműbemutatóján tartottak. Úgy fogalmazott, Miskolc térségében is fejleszthetik az elővárosi kötöttpályás közlekedést, ha beválik a hódmezővásárhelyi.

Többször is felmerült a villamosvonalak fejlesztése

Miskolcon már addig is újra és újra felmerült a villamosvonalak további fejlesztése. Két elképzelés „versenyzett” évtizedek óta egymással. 

  • Egyrészt az észak–dél irányú villamos (Repülőtér–Centrum–Hejőcsaba), 
  • másrészt a vasgyári iparvágányé, amely a Tiszai pályaudvartól halad az egyetem mellett a Vasgyárba

Miskolc városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerének fejlesztéséről annak idején megvalósítási tanulmány is készült, de később is születtek tervek az ilyen irányú fejlesztésre.

Ez a grafika jelent meg a portálunkon 2021-ben a cikk kapcsán Kazincbarcika és Tiszaújváros között képzelték el

Hol épülhetne tramtrain-pálya?

2021 januárját írtuk akkor, amikor megkerestük a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szakemberét, hogy arról beszélgessünk, hol épülhetne tramtrain Miskolcon és környékén. Dorner Lajos elnök akkor elmondta, az észak–dél irány fejlesztésében látná a perspektívát. 

A Kazincbarcika–Miskolc–Tiszaújváros tramtrain vonal tűnne életképesnek, nagyon jól kihasználható lehetne a gyárakba bejáró dolgozók miatt. Most hatalmas, főleg az észak felől Miskolcra érkező autó- és buszforgalom, miközben a párhuzamos vasútvonal kihasználatlan, azért, mert elkerüli a városközpontot. A tramtrain lényege, hogy ezeket a kihasználatlan vasútvonalakat hasznosítsa, a nagyvároson belül viszont villamosként viselkedik, és bemegy a városközpontba, oda, ahová az emberek igyekeznek

– fogalmazott akkor, 2021-ben.

Egyfajta elképzelés volt

Az akkortájt készült megvalósíthatósági tanulmány az észak–déli kötöttpályás tengely Miskolcon belüli szakaszára a három lehetséges útvonal közül (Villanyrendőr, Centrum, Szinvapark) a Centrumon át vezetőt javasolta. Ez azt jelenti, hogy a repülőtér környékén ágazna el a Kazincbarcika, vagy akár Ózd felől érkező pálya, onnan haladna a Szentpéteri kapun át a Centrumig, ahol át lehet szállni a kelet–nyugati villamostengelyre, majd a Csabai kapun át Hejőcsaba irányába folytatná útját, és ott csatlakozna rá ismét a vasútra. 

A szakember azt is mondta, hogy az Avas, Tapolca mint potenciális útvonal kimaradna ebből az elképzelésből, de később továbbfejleszthető lehetne a projekt. Akkor azt is kérdeztük, hogy a másik útvonalban, az említett vasgyár felé vezető iparvágány fejlesztésében nem lehetne a fantázia, de a szakember úgy fogalmazott, "arra nem lakik senki."

A gondolat akkor még csak egyfajta elképzelés volt, hiszen utána hosszú éveken át nem merült fel a tramtrain gondolata. Próbáltunk cikkeket keresni a témában, de nem jutottunk nyomára. Kíváncsiak vagyunk, hogy most is ez az elképzelés, vagy esetleg más. Várjuk a visszajelzéseket.

 

