augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

34°
+37
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó tudni

55 perce

Borsodban újra támad a hígtrágya, itt készüljenek erős szaghatásra!

Címkék#termőföld#szaghatás#trágya#mezőgazdaság

Minden nyáron eljön az az időszak, amikor a termőföldek környékén a levegő megtelik jellegzetes, „mezőgazdasági” illatokkal. A hígtrágya-kijuttatás a földeknek aranyat ér, de a helyiek orra két hétig kemény próbatétel elé nézhet.

Boon.hu

A borsodi termőföldeken megkezdték a talajok felkészítését a következő évre. A Szirák-Mag Kft. augusztus 14-én megkezdte a hígtrágya kijuttatását a Sajóecseg és Sajószentpéter határában található földterületekre. A munka az időjárástól függően előreláthatóan két hétig tart – szól a tájékoztatás.

Trágya kell a termőföldnek, kellemetlen szaghatás várható.
A trágya kell a földeknek, az orrunknak nem annyira
Forrás: Horizont Média Archívum

A trágya szaghatása minimális lesz

A cég közlése szerint a kijuttatást injektálással végzik, így a szaghatás „minimális” lesz. Ennek ellenére a helyiek korábbi tapasztalataikból tudják, hogy ez a mezőgazdasági munka elkerülhetetlenül jellegzetes szagfelhővel jár, ami a szélirány függvényében akár több települést is elérhet.

A hígtrágya kijuttatása a talaj tápanyag-utánpótlását szolgálja, azonban a szagok miatt a következő napokban érdemes lehet kevesebbet szellőztetni, vagy a kerti programokat elhalasztani.

Olvassa el a boon.hu további tartalmait is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu