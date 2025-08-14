Borsodban újra támad a hígtrágya, itt készüljenek erős szaghatásra!

A borsodi termőföldeken megkezdték a talajok felkészítését a következő évre. A Szirák-Mag Kft. augusztus 14-én megkezdte a hígtrágya kijuttatását a Sajóecseg és Sajószentpéter határában található földterületekre. A munka az időjárástól függően előreláthatóan két hétig tart – szól a tájékoztatás.

A trágya kell a földeknek, az orrunknak nem annyira

Forrás: Horizont Média Archívum

A trágya szaghatása minimális lesz

A cég közlése szerint a kijuttatást injektálással végzik, így a szaghatás „minimális” lesz. Ennek ellenére a helyiek korábbi tapasztalataikból tudják, hogy ez a mezőgazdasági munka elkerülhetetlenül jellegzetes szagfelhővel jár, ami a szélirány függvényében akár több települést is elérhet.

A hígtrágya kijuttatása a talaj tápanyag-utánpótlását szolgálja, azonban a szagok miatt a következő napokban érdemes lehet kevesebbet szellőztetni, vagy a kerti programokat elhalasztani.