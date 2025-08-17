Megtalálták a verseny közben eltűnt futót

Tragédia a terepfutó versenyen

Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy augusztus 17-én, délután 2 óra körül Cserépfalu határában megtalálták az eltűnt futót. Az életét sajnos már nem lehetett megmenteni. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel, de a halál pontos körülményeit még vizsgálják.

Minden eszközzel keresték

Molnár Norbert, a Cserépi Trapp szervezője a heol.hu megkeresésére azt mondta, szombaton a verseny után minden lehetséges eszközzel kutattak Zsolt után, drónnal, kutyákkal, crossmotorokkal, átnézték a meredélyeket, mindent megtettek. A keresés vasárnap is tartott, melyet a reggeli esőzés nehezített.

– Ez egyébként egy könnyű-közepes pályának mondható. A gondot a meleg okozhatta, de a szervezők erre is gondosan ügyeltek, plusz frissítő pontokat állítottunk fel, a célban hideg, jeges üdítőkkel, dinnyével vártuk a versenyzőinket. Zsoltot személyesen nem ismerem, de azt tudom, hogy egy erős, tapasztalt futó, aki 50 kilométereket fut többnyire, s akinek ez a táv edzésjellegű.

Az utolsó fotókon azért látszott rajta a küszködés, de a mozgása nem volt szétesve, elég gyorsan haladt, nagy tempóval, még a harmadik helyen is futott, amikor 600 méterrel a cél előtt elvesztettük - tette hozzá a szervező a heol.hu-nak.