Megtalálták a verseny közben eltűnt futót
A férfinek a Cserépi Trapp terepfutó versenyen veszett nyoma Cserépfalu közelében. Minden igyekezet ellenére csak most találták meg, a tragédia viszont már bekövetkezett.
Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, eltűnt egy futó a Cserépi Trapp terepfutó versenyen augusztus 16-án. A férfinek Cserépfalu közelében veszett nyoma. Nagy erőkkel kereste a rendőrség, a katasztrófavédelem, kutyás mentőalakulatok és önkéntesek is, de mire megtalálták a tragédia már bekövetkezett.
Tragédia a terepfutó versenyen
Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, hogy augusztus 17-én, délután 2 óra körül Cserépfalu határában megtalálták az eltűnt futót. Az életét sajnos már nem lehetett megmenteni. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel, de a halál pontos körülményeit még vizsgálják.
Minden eszközzel keresték
Molnár Norbert, a Cserépi Trapp szervezője a heol.hu megkeresésére azt mondta, szombaton a verseny után minden lehetséges eszközzel kutattak Zsolt után, drónnal, kutyákkal, crossmotorokkal, átnézték a meredélyeket, mindent megtettek. A keresés vasárnap is tartott, melyet a reggeli esőzés nehezített.
– Ez egyébként egy könnyű-közepes pályának mondható. A gondot a meleg okozhatta, de a szervezők erre is gondosan ügyeltek, plusz frissítő pontokat állítottunk fel, a célban hideg, jeges üdítőkkel, dinnyével vártuk a versenyzőinket. Zsoltot személyesen nem ismerem, de azt tudom, hogy egy erős, tapasztalt futó, aki 50 kilométereket fut többnyire, s akinek ez a táv edzésjellegű.
Az utolsó fotókon azért látszott rajta a küszködés, de a mozgása nem volt szétesve, elég gyorsan haladt, nagy tempóval, még a harmadik helyen is futott, amikor 600 méterrel a cél előtt elvesztettük - tette hozzá a szervező a heol.hu-nak.
