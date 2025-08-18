augusztus 18., hétfő

Nem csitul...

49 perce

Felfoghatatlan fájdalom – sorra fejezik ki részvétüket az emberek Dr. Spitzmüller Zsolt váratlan halála miatt

Címkék#Cserépfalu#tragédia#elhunyt#gyász#terepfutás

Egy rutinszerűnek mondható terepfutásnak indult. Zsolt azonban valamilyen okból letért a kijelölt útvonalról, tragédia árnyékolta be a Cserépi Trapp terepfutó versenyt.

Boon.hu

A boon.hu is beszámolt róla, hogy a 39 éves sportembert holtan találták Cserépfalu közelében vasárnap kora délután. Dr. Spitzmüller Zsolt egy terepfutó versenyen indult barátjával szombaton délelőtt tíz órakor és bár barátjával nem haladtak messze egymástól, a kanyargós terep miatt nem láttak rá egymásra. Utoljára a futam utolsó előtti frissítőpontjánál látták őt, utána nyoma veszett, célba soha nem ért. Nagyszabású, intenzív keresés indult megtalálására, amelyben a rendőrök, tűzoltók és speciális mentőcsapatok mellett rengeteg civil is részt vett. A tragédia mindenkit sokként ért, ismerőst, ismeretlent egyaránt.

Tragédia: az elhunyt terepfutó, Zsolt fekete-fehér arcképe
A tragédia sokként ért mindenkit: Egyeteme is búcsúzik Zsolttól Forrás: Facebook/EKKE 

A Cserépi Trapp Reload terepfutó-verseny 2025-ben augusztus 16-án, szombaton került megrendezésre a festői környezetben található Cserépfalu, Pást-gödör helyszínén. Három különböző távon lehetett indulni:

  • 10 km-es futam (valójában 11,5 km, kb. 167 m szintemelkedés) – rövid, de változatos, meredek emelkedőkkel és lejtőkkel
  • Félmaraton+ (21 km ténylegesen 20,79 km, 483 m szintemelkedés)
  • 35 km-es táv (pontosabban 34,24 km, 748 m szintkülönbség), amely nagy kihívást jelentő, nagy szintmennyiséget magában foglaló terep.

Dr. Spitzmüller Zsolt az első futamon indult, a 10 kilométeres szakasznak vágott neki barátjával.

Megtaláltuk a férfi holttestét a település határában. Bűncselekmény gyanúja nem merült fel, vizsgáljuk a haláleset körülményeit – közölte Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője vasárnap.

A tragédia okán hömpölyögnek a részvétnyilvánítások az interneten

A közösségi média oldalakon sorra fejezik ki részvétüket és fájdalmukat az ismerősök, egyesületek és azok az intézmények, akik életében fontos szerepet töltött be Zsolt. Ilyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, ami bejegyzésében pótolhatatlan veszteségnek nevezi a történteket.

Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy egyetemünk Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpontjának szeretett kollégája, Dr. Spitzmüller Zsolt elhunyt.

Életével, munkájával és személyiségével közösségünk fontos tagja volt, hiánya pótolhatatlan veszteség mindannyiunk számára.

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük, gondolatban osztozva családja és szerettei fájdalmában

Az egri Kárpát Egyesület, amelynek Zsolt tagja volt, szintén posztolt a tragédiát követően.

Megrendülve tájékoztatunk Titeket, hogy Spitzmüller Zsolt sporttársunk már az égi erdőben rója tovább a köröket. Őszinte részvétünk a családnak, megnyugvást, sok erőt kívánunk!

A bejegyzések alatt rengeteg a részvétnyilvánítás, emellett viszont többen szóvá teszik, hogy nem először fordul elő, hogy egy élete teljében lévő sportember felfoghatatlan tragédia áldozata lesz aktív testmozgás közben. Tény, hogy a hőmérséklet kiemelkedően magas volt azon a bizonyos szombati napon, de a halál közvetlen okát feltáró vizsgálatok eredménye fogja majd végleg tisztázni, miért kellett meghalnia Zsoltnak.

Hasonló tartalmakat is olvashat a boon.hu portálon.

 

