Felfoghatatlan fájdalom – sorra fejezik ki részvétüket az emberek Dr. Spitzmüller Zsolt váratlan halála miatt

Dr. Spitzmüller Zsolt az első futamon indult, a 10 kilométeres szakasznak vágott neki barátjával.

Megtaláltuk a férfi holttestét a település határában. Bűncselekmény gyanúja nem merült fel, vizsgáljuk a haláleset körülményeit – közölte Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője vasárnap.

A tragédia okán hömpölyögnek a részvétnyilvánítások az interneten

A közösségi média oldalakon sorra fejezik ki részvétüket és fájdalmukat az ismerősök, egyesületek és azok az intézmények, akik életében fontos szerepet töltött be Zsolt. Ilyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, ami bejegyzésében pótolhatatlan veszteségnek nevezi a történteket.

Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy egyetemünk Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpontjának szeretett kollégája, Dr. Spitzmüller Zsolt elhunyt. Életével, munkájával és személyiségével közösségünk fontos tagja volt, hiánya pótolhatatlan veszteség mindannyiunk számára. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük, gondolatban osztozva családja és szerettei fájdalmában

Az egri Kárpát Egyesület, amelynek Zsolt tagja volt, szintén posztolt a tragédiát követően.

Megrendülve tájékoztatunk Titeket, hogy Spitzmüller Zsolt sporttársunk már az égi erdőben rója tovább a köröket. Őszinte részvétünk a családnak, megnyugvást, sok erőt kívánunk!

A bejegyzések alatt rengeteg a részvétnyilvánítás, emellett viszont többen szóvá teszik, hogy nem először fordul elő, hogy egy élete teljében lévő sportember felfoghatatlan tragédia áldozata lesz aktív testmozgás közben. Tény, hogy a hőmérséklet kiemelkedően magas volt azon a bizonyos szombati napon, de a halál közvetlen okát feltáró vizsgálatok eredménye fogja majd végleg tisztázni, miért kellett meghalnia Zsoltnak.

