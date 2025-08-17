augusztus 17., vasárnap

Tragédia

44 perce

Sírás törte meg a csendet. Megtalálták az eltűnt futót

Címkék#körforgalomban#tragédia#étterem#borsodi

A legjobb éttermek is kapnak kritikát. Megtalálták az eltűnt futót, viszont sajnos a tragédia már megtörtént, de más fontos hírünk is van. Mutatjuk a részleteket:

Borbély Gergely

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármely fontos eseményről, például az eltűnt futóval történt tragédia érdekli, vagy hogy mi az a szabálytalanság a körforgalomban amit mindenki utál, mégis minden nap látni, vagy az étteremkritikák érdekelnék, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglaló cikkünkből könnyen tájékozódhat a legfontosabb történésekről.

A tragédia sajnos megtörtént
Tragédia történt. Megtalálták az eltűnt futót, de sajnos már nem élt
Forrás:  Facebook

Tragédia: Megtalálták a verseny közben eltűnt futót

A férfinek a Cserépi Trapp terepfutó versenyen veszett nyoma Cserépfalu közelében. Minden igyekezet ellenére csak most találták meg, a tragédia viszont már bekövetkezett. Amennyiben szeretne többet tudni az esetről, az alábbi linken olvashat tovább:

Síró hang törte meg az éjszakát Miskolcon - videóval!

Napok óta tartó, rejtélyes hang okozott fejtörést Miskolcon. A helyiek csak találgattak, honnan jöhet a szívszorító sírás – egészen addig, amíg tegnap este fény derült a titokra. Nem fogja elhinni, ki állt elő az árnyékból! Ha szeretné látni, kattintson az alábbi linkre:

A csillagok közé is becsúszik a kritika, így értékelték a borsodi éttermeket

Borsod az elmúlt években felkerült Magyarország gasztrotérképre. Hazai és nemzetközi díjak, rangos listák szereplői és csillagok tulajdonosai a borsodi éttermek. De mint minden térképnek, ennek is vannak fekete – vagy inkább pirospaprikás, félig nyers – foltjai. Amennyiben kíváncsi ezekre a foltokra, olvasson tovább az alábbi linken:

A szabálytalanság a körforgalomban amit mindenki utál, mégis naponta látni

Egyeseknek még mindig gondot okoz ennek a fajta kereszteződésnek a használata. Lássuk hát, mi az a dolog ami az őrületbe kerget mindenkit, valamint a körforgalom helyes használatát. Ha ön is volt már ideges a körforgalomban, kattintson az alábbi linkre:

Ilyen és ezekhez hasonló hírekről számolhattunk be az utóbbi időben.

 

