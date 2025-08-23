1 órája
Milliárdos bírságzuhatagra készülj! - Megjelentek az új traffipaxok, mutatjuk, pontosan hol - képek, videók
A „dobozok”, amik előtt nem merjük taposni a gázpedált. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is megjelentek az új traffipaxok.
Most már országos jelenségről van szó, 206 helyszínen összesen 98 településen működik ez a fajta traffipax, az úgynevezett traffibox. A rettegett fémdoboz először forgalomszámlálónak tűnhet, de sosem lehet tudni, van-e benne elhelyezve sebességmérő, mivel azt hosszabb-rövidebb időre helyezik csak bele. A vezess.hu cikkéből az is kiderül, hogy ezen eszközök által a veszélyes útszakaszok biztonságosabbak lettek és elégedettek vele a városvezetők is.
A traffipax feladata
A traffipaxok alkalmazásának célja a közlekedésbiztonság javítása. Ebben a szerepük nemcsak jelentős, de működésük rendkívül hatékony is, valamint preventív hatásuk is van. Mivel a sofőrök tudják, hogy ellenőrizve vannak, jóval kevésbé hajlamosak átlépni a mindenkori sebességhatárt.
Amennyiben ezt mégis megteszik, a sebességmérő rögzíti a szabálysértést és repül is a bírság.
Mi az a traffibox?
A traffibox trükkös szerkezet, tulajdonképpen egy oszlopra szerelt fémdobozról van szó, aminek az úttest felé nyílása van.
Ebbe teszik bele a rendőrök a traffipaxot, már ha beleteszik. Nincs benne tehát állandóan sebességmérő, így sosem lehet tudni, hogy figyel-e, úgyhogy javasolt mindig arra számítani, hogy mér.
Hol működnek traffiboxok Borsodban?
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a következő településeken és helyszíneken állítottak fel ilyen sebességmérő berendezést:
- Miskolcon a Kiss Ernő utca 1. szám alatt
- Sajóbábonyban az Ipari parkhoz vezető úton
- Sajóbábonyban a Vörösmarty út folytatásánál
További információk és érdekességek
