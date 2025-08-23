Milliárdos bírságzuhatagra készülj! - Megjelentek az új traffipaxok, mutatjuk, pontosan hol - képek, videók

Most már országos jelenségről van szó, 206 helyszínen összesen 98 településen működik ez a fajta traffipax, az úgynevezett traffibox. A rettegett fémdoboz először forgalomszámlálónak tűnhet, de sosem lehet tudni, van-e benne elhelyezve sebességmérő, mivel azt hosszabb-rövidebb időre helyezik csak bele. A vezess.hu cikkéből az is kiderül, hogy ezen eszközök által a veszélyes útszakaszok biztonságosabbak lettek és elégedettek vele a városvezetők is.

Új traffipaxok, traffiboxok jelentek meg (A kép illusztráció)

Fotó: Gazdag Mihály

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A traffipax feladata

A traffipaxok alkalmazásának célja a közlekedésbiztonság javítása. Ebben a szerepük nemcsak jelentős, de működésük rendkívül hatékony is, valamint preventív hatásuk is van. Mivel a sofőrök tudják, hogy ellenőrizve vannak, jóval kevésbé hajlamosak átlépni a mindenkori sebességhatárt.

Amennyiben ezt mégis megteszik, a sebességmérő rögzíti a szabálysértést és repül is a bírság.

Mi az a traffibox?

A traffibox trükkös szerkezet, tulajdonképpen egy oszlopra szerelt fémdobozról van szó, aminek az úttest felé nyílása van.

Ebbe teszik bele a rendőrök a traffipaxot, már ha beleteszik. Nincs benne tehát állandóan sebességmérő, így sosem lehet tudni, hogy figyel-e, úgyhogy javasolt mindig arra számítani, hogy mér.

Hol működnek traffiboxok Borsodban?

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a következő településeken és helyszíneken állítottak fel ilyen sebességmérő berendezést:

Miskolcon a Kiss Ernő utca 1. szám alatt

Sajóbábonyban az Ipari parkhoz vezető úton

Sajóbábonyban a Vörösmarty út folytatásánál

További információk és érdekességek

Korábbi cikkeinkben már rengetegszer foglalkoztunk a traffipaxok működésével, ezek közül szemezgettünk, hogy olvasóink a lehető legtájékozottabbak legyenek:

Ha így vezetsz, tényleg nem tud bemérni a traffipax – a rendőrség is megerősítette

Kiderült az igazság. Ebben a cikkünkben arról írunk, mégis van olyan szituáció, amikor a traffipax nem tud bemérni. Ezt a rendőrség is megerősítette, ha kíváncsi a részletekre, kattintson az alábbi linkre: