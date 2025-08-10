Be tudják mérni a motorost rendszám nélkül? - Erre kerestük a választ és megtaláltuk

Két fajtája van, a fixen telepített radaros és a mobil sebességmérő.

Ezeket hosszabb nevén Közúti Ellenőrző Pontoknak (KKEP) is nevezzük.

A különbség a két fajta sebességmérő között, hogy a fixen telepített KKEP-k radaros elven működnek, ami korlátozott mérési távolságra képes, a változtatható helyű KKEP-k pedig akár több száz méteres távolságból is meg tudják állapítani egy jármű sebességét.

Végül lássuk, mi van, ha egy rendszám nélküli kismotor lépi át a sebességhatárt

Mint azt Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, a beméréshez a rendszámnak benne kell lennie a traffipax kereső keretében. Ha például egy jármű takarásban van, akkor a berendezés nem képes azonosítani, mert nem látszik a rendszám. A sebességet bármely mozgó objektum esetében be tudja mérni, de az elszámoltatáshoz kell a rendszám is.

Ennek értelmében tehát, ha nincs rendszám a motorkerékpáron, akkor csupán a traffipax nem képes azonosítani.

Természetesen ettől még egyáltalán ne higgyük azt, hogy az elszámoltatás simán elmarad. Amint például egy rendszám nélküli motoros a traffi előtt a megengedettnél nagyobb sebességgel elhalad, több mint valószínű, hogy egy rendőrautó fog utána menni. Ez történhet akár azonnal, de könnyen előfordulhat, hogy a rendőr továbbítja az információt kollégáinak, akik máshonnan érkeze fogják megállítani a szabálytalan járművet.