Be tudják mérni a motorost rendszám nélkül? - Erre kerestük a választ és megtaláltuk
Utánajártunk, hogy neked ne kelljen. Most kiderült, be tudják-e mérni azokat a motorkerékpárokat a traffipaxok, melyeken nincs rendszámtábla.
Be tud-e mérni rendszám nélküli motort a traffipax?
Magyarországon 50 köbcentiméterig nem kell rendszámtábla a motorkerékpárokra. Egyértelmű tehát, hogy az ennél nagyobb teljesítményűekre viszont kötelező, abban az esetben, ha „nagymotorra” szeretnénk ülni, ezt a szabályt mindenképpen tartsuk be.
De mi van akkor, ha nincs rendszám a kismotoron, de meghaladja a megengedett sebességkorlátot és pont látja egy traffipax? Ezt is megválaszoljuk, de előbb tegyünk tisztába néhány dolgot:
Miért is felel a traffipax?
A traffipaxok feladata a közlekedésbiztonság javítása, amelyben jelentős szerepe és sikere is van. Mivel a sofőrök tudják, hogy ellenőrizve vannak, így preventív hatása is van, nem csak akkor vállal tehát szerepet a sebességtúllépések visszaszorításában, amikor „büntet”.
Ráadásul több feladatot is ellát. Nem csak mér, hanem azt is figyeli például, ha a piros lámpán halad át egy gépjármű.
A traffipax működési elve
Már korábbi cikkünkben is foglalkoztunk a traffipaxok működési elvével. Kamerával vagy egyéb beépített érzékelőkkel mérik a járművek sebességét, majd ha valamelyik túllépi a megengedett mindenkori sebességhatárt, akkor az rögzíti a szabálysértést, beazonosítja a járművet rendszám alapján, ezután pedig repül a csekk az üzembentartónak.
Két fajtája van, a fixen telepített radaros és a mobil sebességmérő.
Ezeket hosszabb nevén Közúti Ellenőrző Pontoknak (KKEP) is nevezzük.
A különbség a két fajta sebességmérő között, hogy a fixen telepített KKEP-k radaros elven működnek, ami korlátozott mérési távolságra képes, a változtatható helyű KKEP-k pedig akár több száz méteres távolságból is meg tudják állapítani egy jármű sebességét.
Végül lássuk, mi van, ha egy rendszám nélküli kismotor lépi át a sebességhatárt
Mint azt Janosóczki Attilától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, a beméréshez a rendszámnak benne kell lennie a traffipax kereső keretében. Ha például egy jármű takarásban van, akkor a berendezés nem képes azonosítani, mert nem látszik a rendszám. A sebességet bármely mozgó objektum esetében be tudja mérni, de az elszámoltatáshoz kell a rendszám is.
Ennek értelmében tehát, ha nincs rendszám a motorkerékpáron, akkor csupán a traffipax nem képes azonosítani.
Természetesen ettől még egyáltalán ne higgyük azt, hogy az elszámoltatás simán elmarad. Amint például egy rendszám nélküli motoros a traffi előtt a megengedettnél nagyobb sebességgel elhalad, több mint valószínű, hogy egy rendőrautó fog utána menni. Ez történhet akár azonnal, de könnyen előfordulhat, hogy a rendőr továbbítja az információt kollégáinak, akik máshonnan érkeze fogják megállítani a szabálytalan járművet.
Javasoljuk, mindenki próbálja meg inkább betartani a mindenkori sebességhatárt, hogy a közlekedés balesetmentes és gördülékeny lehessen.
