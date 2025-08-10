augusztus 10., vasárnap

Utánajártunk

1 órája

Újabb városi legenda arról, hogy lát-e így a traffipax!

Címkék#Borsodi Hőerőmű#traffipax#Barlangfürdő#motorkerékpár

Be tudják mérni a motorost rendszám nélkül? Kiderítettük, be tudják-e mérni azokat a motorkerékpárokat a traffipaxok, amiken nincs rendszámtábla.

Boon.hu
Újabb városi legenda arról, hogy lát-e így a traffipax!

Sok városi legenda kering arról, hogy átverhető-e a traffipax

Forrás: MW

Fotó: Bencsik Ádám

Magyarországon 50 köbcentiméterig nem kell rendszámtábla a motorkerékpárokra. De mi van akkor, ha nincs rendszám a kismotoron, de meghaladja a megengedett sebességkorlátot és pont látja egy traffipax? Cikkünkből megtudhatja.

Felmerült a kérdés, hogy lekapja-e a traffipax a rendszám nélküli kismotorokat.
Vajon kismotorral átverhető a traffipax?
Forrás: MW

Perkupa felé nem volt traffipax

Van egy kis borsodi falu, ami ezen a hétvégén nagy forgalmat bonyolított. Perkupa három napra az opera, a sanzon és a klasszikus zene központjává válik minden nyáron. A Perkupai Operafesztivál idén is neves művészeket, változatos műsorokat és felejthetetlen élményeket hozott Borsod szívébe. Olvassa el beszámolónkat!

Fák nőnek az egykori gyár tetején, pusztul a Borsodi Hőerőmű

Borsodban magasodik egy épület, amely valaha a magyar ipar büszkesége volt. Ma már elhagyatottan áll és a tetején fák nőnek. A valaha dübörgő Borsodi Hőerőműből mára posztapokaliptikus látványosság lett. Az épületről készült fotókat megnézheti az alábbi cikkben.

Ez a helyzet a Barlangfürdővel

Tiszta vizet öntött a pohárba Miskolc polgármestere a leégett Barlangfürdő ügyében. Hosszabb videót tett közzé a közösségi oldalán Tóth-Szántai József a témában. Ebben beszél az előző városvezetés és a jelenlegi felelősségéről is a Barlangfürdő kapcsán. A részleteket olvassa el cikkünkben!

 

