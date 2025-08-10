1 órája
Újabb városi legenda arról, hogy lát-e így a traffipax!
Be tudják mérni a motorost rendszám nélkül? Kiderítettük, be tudják-e mérni azokat a motorkerékpárokat a traffipaxok, amiken nincs rendszámtábla.
Sok városi legenda kering arról, hogy átverhető-e a traffipax
Forrás: MW
Fotó: Bencsik Ádám
Magyarországon 50 köbcentiméterig nem kell rendszámtábla a motorkerékpárokra. De mi van akkor, ha nincs rendszám a kismotoron, de meghaladja a megengedett sebességkorlátot és pont látja egy traffipax? Cikkünkből megtudhatja.
Be tudják mérni a motorost rendszám nélkül? - Erre kerestük a választ és megtaláltuk
