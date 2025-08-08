59 perce
Korda György és Balázs Klári Tokaj-Hegyalján buliznak – mutatjuk, hol kaphatja el őket!
Ha Borsod és nyár, akkor borfesztivál, és nem is akármilyen! 2025. augusztus 8–10. között huszadik alkalommal rendezik meg a Tolcsvai Borfesztivált, ahol nemcsak a borok, hanem a zene szerelmesei is megtalálhatják a számításaikat.
Tokaj-Hegyalján bukkan fel Korda György és Balázs Klári
A Tolcsvai Borfesztivál évről évre izgalmas programokkal, sztárfellépőkkel és finomabbnál finomabb nedűkkel csalogatja a látogatókat Tokaj-Hegyaljára. Aki szereti a jó bort, a barátságos vidéki hangulatot, és nem veti meg a retró slágereket, az ne is keresse tovább, hová menjen a hétvégén. Irány Tolcsva!
A Tolcsvai Borfesztivál színpadán minden este a legnagyobbak
A háromnapos jubileumi fesztivál programja:
Péntek (augusztus 8.):
17:00 – Megnyitó
18:00 – Edda Tribute
19:40 – Csocsesz
21:00 – Honeybeast
22:30 – DJ Regős
Szombat (augusztus 9.):
17:15 – Kerekesake (gyerekműsor)
18:30 – Dopping
21:00 – Fenyő Miklós
22:30 – DJ Kevin Johnson
Vasárnap (augusztus 10.):
16:00 – Polip Band
17:45 – Star Deluxe
20:00 – Korda György és Balázs Klári
Borkóstolás, vásár, finomságok
A zenei programokon túl 10 borászat kínálja majd portékáit a helyszínen, ahol kézműves termékek, játékok, édességek és minden, ami egy jó nyári fesztiválhoz kell, elérhető lesz.
