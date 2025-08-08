augusztus 8., péntek

Sztárparádé!

5 órája

Korda György és Balázs Klári Tokaj-Hegyalján buliznak – mutatjuk, hol kaphatja el őket!

Címkék#Korda György#Tolcsvai Borfesztivált#Balázs Klári#program

Ha Borsod és nyár, akkor borfesztivál, és nem is akármilyen! 2025. augusztus 8–10. között huszadik alkalommal rendezik meg a Tolcsvai Borfesztivált, ahol nemcsak a borok, hanem a zene szerelmesei is megtalálhatják a számításaikat.

Boon.hu
Korda György és Balázs Klári Tokaj-Hegyalján buliznak – mutatjuk, hol kaphatja el őket!

Tokaj-Hegyalján bukkan fel Korda György és Balázs Klári

Forrás: Bors

A Tolcsvai Borfesztivál évről évre izgalmas programokkal, sztárfellépőkkel és finomabbnál finomabb nedűkkel csalogatja a látogatókat Tokaj-Hegyaljára. Aki szereti a jó bort, a barátságos vidéki hangulatot, és nem veti meg a retró slágereket, az ne is keresse tovább, hová menjen a hétvégén. Irány Tolcsva!

A Tolcsvai Borfesztivál három napon át várja a látogatókat.
A Tolcsvai Borfesztiválon mindig fantasztikus a hangulat
Fotó: MW/BSZA

A Tolcsvai Borfesztivál színpadán minden este a legnagyobbak

A háromnapos jubileumi fesztivál programja:

Péntek (augusztus 8.):

17:00 – Megnyitó


18:00 – Edda Tribute


19:40 – Csocsesz


21:00 – Honeybeast


22:30 – DJ Regős

Szombat (augusztus 9.):

17:15 – Kerekesake (gyerekműsor)


18:30 – Dopping


21:00 – Fenyő Miklós


22:30 – DJ Kevin Johnson

Vasárnap (augusztus 10.):

16:00 – Polip Band


17:45 – Star Deluxe


20:00 – Korda György és Balázs Klári

Borkóstolás, vásár, finomságok

A zenei programokon túl 10 borászat kínálja majd portékáit a helyszínen, ahol kézműves termékek, játékok, édességek és minden, ami egy jó nyári fesztiválhoz kell, elérhető lesz.

További programokról alábbi cikkeinkben olvashat.

 

