Korda György és Balázs Klári Tokaj-Hegyalján buliznak – mutatjuk, hol kaphatja el őket!

A Tolcsvai Borfesztivál évről évre izgalmas programokkal, sztárfellépőkkel és finomabbnál finomabb nedűkkel csalogatja a látogatókat Tokaj-Hegyaljára. Aki szereti a jó bort, a barátságos vidéki hangulatot, és nem veti meg a retró slágereket, az ne is keresse tovább, hová menjen a hétvégén. Irány Tolcsva!

A Tolcsvai Borfesztiválon mindig fantasztikus a hangulat

Fotó: MW/BSZA

A Tolcsvai Borfesztivál színpadán minden este a legnagyobbak

A háromnapos jubileumi fesztivál programja:

Péntek (augusztus 8.):

17:00 – Megnyitó

18:00 – Edda Tribute

19:40 – Csocsesz

21:00 – Honeybeast

22:30 – DJ Regős

Szombat (augusztus 9.):

17:15 – Kerekesake (gyerekműsor)

18:30 – Dopping

21:00 – Fenyő Miklós

22:30 – DJ Kevin Johnson

Vasárnap (augusztus 10.):

16:00 – Polip Band

17:45 – Star Deluxe

20:00 – Korda György és Balázs Klári

Borkóstolás, vásár, finomságok

A zenei programokon túl 10 borászat kínálja majd portékáit a helyszínen, ahol kézműves termékek, játékok, édességek és minden, ami egy jó nyári fesztiválhoz kell, elérhető lesz.