Megjelent a Tolcsvai Borfesztiválon a NAV Bevetési Igazgatósága!
Ezen a hétvégén a jó boroké és programoké a főszerep a hegyaljai településen. Most rendezik a jubileumi Tolcsvai Borfesztivált, ahol a NAV-osok is megjelentek.
Huszadik alkalommal rendezik meg a Tolcsvai Borfesztivált. A három napos rendezvény pénteken startolt el az Edda Tribute-al, Csocsesszel, a Honeybest-el, és DJ. Regőssel.
Szombaton 17.15-től indul a program a Kerekeshake gyerekműsorával, majd a Dopping, Fenyő Miklós és DJ Kevin Johnson lép színpadra. A Tolcsvai Borfesztivál vasárnap 16 órától a Polip Band, a Star Deluxe, valamint Korda György és Balázs Klári fellépésével zár majd.
Tolcsvai Borfesztivál: a NAV is nekiindult
Tolcsva település közösségi oldalán folyamatosan jelennek meg fotók, információk a borfesztivállal kapcsolatban, így az is kiderült, hogy a Kastélyparkban vár minden érdeklődőt a NAV Bevetési Igazgatósága, fegyvertechnikai és kutyás bemutatóval!
A településen természetesen rengeteg kísérő és családi program is várja a kilátogatókat, illetve végig lehet látogatni a nyitott pincéket és megkóstolni a boraikat. Íme egy videó a nyitónap hangulatáról:
