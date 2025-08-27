Bombahír a McDonald’s-tól, kidobták a hűtőt Miskolcon

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például a tokaji libegővel kapcsolatban, vagy a kidobott hűtő érdekli, esetleg az új McDonald’s-ra kíváncsi, vagy megtudná, mi az, amit a törvény tilt és mégis megcsinálják a használt autókkal, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglaló cikkünkből könnyen tájékozódhat a legfrissebb hírekről.

Régóta tervezték már a tokaji libegőt

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Bombahír jött az új tokaji attrakcióról, ettől az egész környék rakétaként lőhet ki

Az egyedülállónak szánt tokaji projekt terve esztendők óta ismert. Az ukrajnai háború közbeszólt, de a magyar kormány megerősítette szándékát a tokaji libegő megvalósítására. Amennyiben kíváncsi a részletekre, kattintson az alábbi linkre: