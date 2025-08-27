1 órája
Bombahír a McDonald’s-tól, kidobták a hűtőt Miskolcon
Szenzációs hír jött a McDonald’s-tól. Hihetetlen, hogy kidobták a hűtőt Miskolcon. Viszont a tokaji libegőről is új információk érkeztek.
Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például a tokaji libegővel kapcsolatban, vagy a kidobott hűtő érdekli, esetleg az új McDonald’s-ra kíváncsi, vagy megtudná, mi az, amit a törvény tilt és mégis megcsinálják a használt autókkal, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglaló cikkünkből könnyen tájékozódhat a legfrissebb hírekről.
Az egyedülállónak szánt tokaji projekt terve esztendők óta ismert. Az ukrajnai háború közbeszólt, de a magyar kormány megerősítette szándékát a tokaji libegő megvalósítására. Amennyiben kíváncsi a részletekre, kattintson az alábbi linkre:
Kidobták a hűtőt Miskolcon: fél órán belül hihetetlen dolog történt vele
Miskolc egyik nyugodt, családi házas övezetében különös látvány fogadta a járókelőket a minap. Egy régi, fehér hűtőt tettek ki a járda mellé. Úgy tűnt, valamelyik utcabeli lakó unta meg, és inkább közterületen szabadult meg tőle. Rosszul járt! Ha érdekli, mi lett a vége, olvasson tovább az alábbi linkre kattintva:
Hoppá! McDonald’s lesz ebben a borsodi városban? Megkérdeztük, itt a válasz!
„Mikor jön végre a Meki Sátoraljaújhelyre?” – a városban hetek óta ez az egyik legnépszerűbb téma. A Facebookon parázs viták robbannak ki, a találgatások nem hagynak alább, így megkerestük a McDonald’s-ot. Az biztos, hogy az aranyívek kérdése sosem volt ennyire közel a megoldáshoz. Hogy mennyire? Azt az alábbi linkre kattintva tudhatja meg:
Megdöbbentő, mire utalnak ezek a rejtett jelek a használt autón – ha bármelyiket meglátja, hátraarc a kereskedésből!
A kilométeróra manipulációja óriási probléma Magyarországon. A használt autó vásárláskor fennálló kérdések mellé igazán nem hiányzik még ez is. Ha szeretne képben lenni, hogy ne verhessék át, kattintson az alábbi linkre:
