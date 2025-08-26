1 órája
Bombahír jött az új tokaji attrakcióról, ettől az egész környék rakétaként lőhet ki
Az egyedülállónak szánt tokaji projekt terve esztendők óta ismert. Az ukrajnai háború közbeszólt, de a magyar kormány megerősítette szándékát a tokaji libegő megvalósítására.
Új fejlemény a régóta dédelgetett álomprojektben.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A kormányhatározat 2023. nyarán jelent meg a Magyar Közlönyben: „2300 méter hosszúságú libegő épülhet Tokajban, és - ezzel párhuzamosan - a Kopasz-hegyi tévétorony is megújulhat". A kormány tehát két évvel ezelőtt határozatban nyilvánította ki a szándékát, hogy egyetért a Kopasz-hegyi tévétorony, valamint a zárt kabinos libegő projektek előkészítésével és megvalósításával. Van remény a tokaji libegő megépítésére.
A kormány azt is eldöntötte, hogy a beruházás előkészítője és megvalósítója 2023. szeptember 1-jétől kezdve az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Tokaji libegő: régóta tervezték már
A tokaji libegő projekt ötlete egyébként régebbről ismert: része volt a kormány által 2020-ban elfogadott Tokaj-Zemplén Fejlesztési Programnak. Sőt, még 2022 elején a program megvalósításáért felelős Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. a közbeszerzési pályázatot is kiírta a tervezésére.
Az akkori dokumentumokból lehetett elsőként megtudni, hogy
egy Magyarországon egyedülálló, zárt kabinos, négy évszakos libegő épülhet meg, amely a Kopasz-hegy lábától, változatos domborzati adottságokkal rendelkező nyomvonalon közlekedik majd a hegy tetejéig.
Nem marad kopasz a Kopasz-hegy: de most nem libegőt, egészen mást telepítenek rá - képek, videó
Küszöbön a turisztikai szezon: mi lesz a lezárt tokaji Kopasz-heggyel?
Nincs apelláta: maradt a behajtani tilos tábla a tokaji Kopasz-hegyen
A Tokaji Fesztiválkatlantól indulva
A köznyelven libegőnek titulált zárt kabinos felvonó alsó kiinduló állomását a város Bodrogkeresztúr irányába eső végében lévő Tokaji Fesztiválkatlan területére képzelték el, a felső érkezési pontja pedig a Kopasz-hegyi tévétoronynál lesz.
Maga a tévétorony egyénként már csak azért is felújításra szorul, mert az 1960-as években épült objektum kifejezetten népszerű kirándulóhely még úgy is, hogy korábban lezárták, és jelenleg nem lehet látogatni. Az épületnek új funkciót adnának, és kiállítóteret, kiszolgálóegységeket alakítanának ki benne, illetve egy ötven méter magas panorámaliftet is beüzemelnének, hogy megkönnyítsék a kiváló panorámát nyújtó kilátópont megközelítését.
A Tokaji Fesztiválkatlannál a libegő kiindulási pontját úgy képzelik el, hogy ott - a tervek szerint - egy 600 négyzetméteres, többszintes épület várná a látogatókat.
Két szálon futva
Azt már a kezdetek kezdetén fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy a libegő és a tévétorony ugyan párhuzamos fejlesztések, de különállóan futnak majd, hiszen az utóbbi klasszikus magasépítési feladat, a libegő pedig úgynevezett vonalas létesítmény.
Eredetileg a tévétorony hasznosításának első ütemű startját eredetileg még 2022-re tűzték ki. A háború azonban közbeszólt, és lelassult a kivitelezés előkészítése.
A tervezés már megvan
Az tudható, hogy a libegő tervezési megbízását nettó 48,5 millió forintért a Hadas Építész Mérnöki és Művészeti Kft. nyerte el, a vonatkozó szerződést 2022 márciusában kötötték meg.
Hogy a kivitelezés pontosan mennyibe kerülhet, az a kiviteli tervek alapján határozható meg. Mindenesetre elsőre az a becslés látott napvilágot, hogy a libegő kialakítása megközelítőleg 2,5–3 milliárd forint lehet. Csakhogy ez a számítás az évekkel ezelőtti árakból indult ki, azóta nyilvánvalóan mind az építőipari, mind az építőanyag-piaci árak kilőttek, nem beszélve a munkaerőköltségekről és az általános inflációról. Vagyis a projekt - jelen állás szerint - ennél jóval többe kerülhet.
Közben nyilvánosságra jutott annak a kormányhatározatnak a tervezete, amely az elkövetkező tíz esztendő állami beruházásait tartalmazza. Az ezres lista az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásaként tartalmazza a tokaji libegő megvalósítását 2030. december 31-i határidővel.
A beruházásra szánt összeg 11,88 milliárd forint.
Itt lehet majd az alsó kiindulóállomása a tokaji libegőnek:
Ez az attrakció is érdekelheti:
Egy hatalmas férfi felsőtest tartja izgalomban Tokajt + fotók, videó
boon.hu video
- Nem csak a húszéveseké a világ: a nyarat búcsúztatták az idősek (sok-sok fotóval, videóval)
- Értékes adományokat és új logót kapott a GYEK + fotók, videó
- A Barcelona a második-harmadik helyre szorult a rózsaszín mögött (fotók, videó)
- Egy tűt sem lehetett volna leejteni Szerencsen vasárnap este - így szólt a Valmar (videó)
- „Az Artúr napok a koncertek mellett a családokról is szólt"