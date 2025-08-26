Bombahír jött az új tokaji attrakcióról, ettől az egész környék rakétaként lőhet ki

A kormányhatározat 2023. nyarán jelent meg a Magyar Közlönyben: „2300 méter hosszúságú libegő épülhet Tokajban, és - ezzel párhuzamosan - a Kopasz-hegyi tévétorony is megújulhat". A kormány tehát két évvel ezelőtt határozatban nyilvánította ki a szándékát, hogy egyetért a Kopasz-hegyi tévétorony, valamint a zárt kabinos libegő projektek előkészítésével és megvalósításával. Van remény a tokaji libegő megépítésére.

Ilyennek álmodták meg a tokaji Kopasz-hegy teteján lévő tornyot. Ez is része lehet a tokaji libegő beruházásnak.

Fotó: BOON

A kormány azt is eldöntötte, hogy a beruházás előkészítője és megvalósítója 2023. szeptember 1-jétől kezdve az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Tokaji libegő: régóta tervezték már

A tokaji libegő projekt ötlete egyébként régebbről ismert: része volt a kormány által 2020-ban elfogadott Tokaj-Zemplén Fejlesztési Programnak. Sőt, még 2022 elején a program megvalósításáért felelős Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. a közbeszerzési pályázatot is kiírta a tervezésére.

Az akkori dokumentumokból lehetett elsőként megtudni, hogy