2 órája

A Hunyaditól a Fekete városig - tévé és regény Tokajban

Címkék#boon video#L. Simon László#tokaji írótábor#hunyadi sorozat#Tokaji Írótábor Egyesület#regény#irodalom#dráma#Závogyán Magdolna#államtitkár

L. Simon László és Závogyán Magdolna (korábbi, illetve jelenlegi államtitkárok) nyitották meg az 53. alkalommal tartott borsodi rendezvényt. A Tokaji Írótábor hétfő délutántól szerda estig várja vendégeit.

Boon.hu

Az 53. Tokaji Írótábor meghirdetett tematikája: Filmek, tévésorozatok, színdarabok és musicalek – Magyar irodalmi művek adaptációi. A háromnapos rendezvény hivatalos megnyitóját hétfőn délután tartották a Rákóczi pincében, a koncerteket, kerekasztal-beszélgetéseket, felolvasóestet, borkóstolást, emlékműavatást és díjkiosztást, továbbá futballmeccset felölelő program szerda késő estig tart.

tokaji írótábor
A Tokaji Írótábort immár 53. alkalommal nyithatták meg hétfőn – a mikrofon mögött Závogyán Magdolna államtitkár
Fotó: Vajda János

Tokaji Írótábor: idén még nem a saját székházban

A frissen felújításon átesett Rákóczi pince és Udvarház szolgál a Tokaji Írótábor helyszínéül, ennek kapcsán a megnyitóbeszédben előbb Makai Gergely birtokigazgatót köszöntötték, majd a szintén jelenlévő Halász János borsodi országgyűlési képviselőt. A megnyitón előbb az Írótábor elnöke, L. Simon László (korábban államtitkár, majd kormánybiztos), illetve Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár szólalt fel.

Előbbi politikus arról beszélt, hogy már olvasható az Írótábor történetéről készült monográfia első kötete, továbbá hogy várhatóan jövő ilyenkorra már átadják az Írótábor Tokajban épülő leendő székházát. Megemlékezett Kiss Gy. Csaba irodalomtörténészről, aki a közelmúltban hunyt el. Információink szerint ő lesz, azaz lett volna (nevében özvegye veheti majd át) az idei írótábori díjazottak egyike.

Mit adnak a kultúrához?

– Mit adnak a kultúrához, mennyiben szolgálják az olvasás népszerűsítését – fogalmazta meg a kiinduló kérdést a mostani programban fő tematikaként szereplő filmekről, tévésorozatokról, színművekről L. Simon László. Mint kifejtette, meggyőződése szerint az adaptációk vagy a „100 híres regény” jellegű kiadványok nem pótolhatják az irodalmi művek és az eredeti drámák ismeretét. – Ez óriási felelősség a most itt gondolkodók számára is. – Másrészről az aktuális közéleti párbeszéd politikai vetületére is utalt: – A politikai szerepvállalás nem ránthat le a pártpolitika mocsarába. – E tekintetben elítélőleg beszélt „azokról, akik a jelenlegi rendszer lebontására biztatnak”. A maga részéről „újjáéledő bolsevizmust lát” az ilyen közéleti megnyilvánulásokban, amit szerinte „hiába öntenek le demokratikus mázzal”.

irotabor008
Az írótábori megnyitón elnökként L. Simon László beszélt
Fotó: Vajda János

Tokaji Írótábor

Fotók: Vajda János

Az 53. Tokaji Írótábor programja, augusztus 11-13.

Hétfő:

  • Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjasok felolvasóestje
  • Borkóstoló

Kedd:

  • Kerekasztal-beszélgetés: 80 éves a Magyar Írószövetség
  • Kerekasztal-beszélgetés: Mozgásművészet és irodalom
  • Kerekasztal-beszélgetés: Jókai és a nők
  • Az Egy asszonyi hajszál című rövidfilm vetítése
  • Juha Richárd Jókai Mórt ábrázoló domborművének avatása
  • A Tokaji Öregfiúk és a Tokaji Írótábor csapatának barátságos labdarúgó-mérkőzése
  • A Fehér Lili – Jász Andris könnyűzenei duó koncertje

Szerda:

  • Kerekasztal-beszélgetés: Az ötödik pecsét – Sánta Ferenc emlékezete
  • Kerekasztal-beszélgetés: A holló felemelkedése – a Hunyadi sorozatokról
  • A Kisgömböc című bábelőadás
  • Kerekasztal-beszélgetés: Regényből színpadi mű
  • Oláh Mátyás László Utassy Józsefet ábrázoló domborművének avatása, faültetés Fecske Csaba emlékére
  • A Tokaji Írótábor díjának, a Tokaji Írótábor Hordó-díjainak átadása; a Magyar Írószövetség Debüt-díjainak átadása

Focimeccstől kerekasztal-beszélgetésig, élőben

A mostani kulturális államtitkár a Jókai-emlékév jelentőségét emelte ki beszédében. Az írófejedelem – utalt rá Závogyán Magdolna – szenvedélyes kertészkedő volt. Ez által ihletve egy helyütt „kertész urakról és kertész gazdákról” írt a kétszáz éve született alkotó, ami szintén a mai közéletre vonatkozó párhuzamra indította a politikust. Mint előrevetítette, az Írótáborban ebben az esztendőben arra készülnek a résztvevők – irodalmárok, valamint kritikusok, irodalomtörténészek, képzőművészek, táncművészek, muzeológusok –, hogy a rendezvény, a több mint fél évszázados hagyomány további szerepéről, feladatáról értekezzenek: Továbbá, az emlékműavatás révén, a nagy elődök előtti főhajtásra.

– Itt Tokajban különös energiákat érzek, olyan kisugárzást, ami nem csak a világhírű bornak tudható be.

Elhangzott még a megnyitón: a háromnapos eseménysorozat állomásait (focimeccstől kerekasztal-beszélgetésig) élő Facebook-közvetítésben követhetik az érdeklődők.

 

boon.hu video

