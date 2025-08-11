A Hunyaditól a Fekete városig - tévé és regény Tokajban

Az 53. Tokaji Írótábor meghirdetett tematikája: Filmek, tévésorozatok, színdarabok és musicalek – Magyar irodalmi művek adaptációi. A háromnapos rendezvény hivatalos megnyitóját hétfőn délután tartották a Rákóczi pincében, a koncerteket, kerekasztal-beszélgetéseket, felolvasóestet, borkóstolást, emlékműavatást és díjkiosztást, továbbá futballmeccset felölelő program szerda késő estig tart.

A Tokaji Írótábort immár 53. alkalommal nyithatták meg hétfőn – a mikrofon mögött Závogyán Magdolna államtitkár

Fotó: Vajda János

Tokaji Írótábor: idén még nem a saját székházban

A frissen felújításon átesett Rákóczi pince és Udvarház szolgál a Tokaji Írótábor helyszínéül, ennek kapcsán a megnyitóbeszédben előbb Makai Gergely birtokigazgatót köszöntötték, majd a szintén jelenlévő Halász János borsodi országgyűlési képviselőt. A megnyitón előbb az Írótábor elnöke, L. Simon László (korábban államtitkár, majd kormánybiztos), illetve Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár szólalt fel.

Előbbi politikus arról beszélt, hogy már olvasható az Írótábor történetéről készült monográfia első kötete, továbbá hogy várhatóan jövő ilyenkorra már átadják az Írótábor Tokajban épülő leendő székházát. Megemlékezett Kiss Gy. Csaba irodalomtörténészről, aki a közelmúltban hunyt el. Információink szerint ő lesz, azaz lett volna (nevében özvegye veheti majd át) az idei írótábori díjazottak egyike.