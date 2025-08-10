37 perce
Nyárbúcsúztató forgatag Tokajban
Színes standok, ínycsiklandó illatok és régmúlt idők kincsei töltötték meg a Paulay Ede Színház melletti parkolót. Augusztus 9-én utoljára zsongott a nyár Tokajban a Tokaji Zsibongás nevű vásáron.
Régiségek, kézműves termékek és a legfinomabb falatok Tokajban
Forrás: Tokaj Kincsei Egyesület
A Tokaj Kincsei Egyesület idén is nagy sikerrel rendezi meg minden második hónapban a Tokaji Zsibongást, amely a régiségvásár, a kézműves piac és a termelői vásárok hangulatát ötvözi. A nyár utolsó alkalma augusztus 9-én várta a látogatókat a Paulay Ede Színház melletti parkolóban, ahol a város lakói és a turisták egyaránt különleges portékák között válogathattak. A rendezvény szlogenje – „Nekem már nem kell, másnak hátha még jó lesz!” – találóan összefoglalja a vásár szellemiségét.
Kézműves remekek, régiségek és finomságok egy helyen, Tokaj szívében
A Zsibongás standjai között mindenki talált magának felfedeznivalót. A régiségkereskedők asztalain, vagy éppen a földön régi könyvek, bakelitlemezek, porcelánok és ritkaságszámba menő tárgyak sorakoztak. A kézművesek színpompás ékszerekkel, textildíszekkel és egyedi kiegészítőkkel várták a vásárlókat. A termelői kínálat sem maradt el: füstölt kolbász, ropogós tepertő, kézműves sajtok és házi sütemények illata lengte be a parkolót, ami most vásártérként funkcionált. Bár a nyári szezon ezzel lezárult, a Tokaji Zsibongás idén is minden második hónap második szombatján visszatér majd a megszokott helyszínre, legközelebb várhatóan októberben.
