Nyárbúcsúztató forgatag Tokajban

A Tokaj Kincsei Egyesület idén is nagy sikerrel rendezi meg minden második hónapban a Tokaji Zsibongást, amely a régiségvásár, a kézműves piac és a termelői vásárok hangulatát ötvözi. A nyár utolsó alkalma augusztus 9-én várta a látogatókat a Paulay Ede Színház melletti parkolóban, ahol a város lakói és a turisták egyaránt különleges portékák között válogathattak. A rendezvény szlogenje – „Nekem már nem kell, másnak hátha még jó lesz!” – találóan összefoglalja a vásár szellemiségét.

A gyerekek is találhatnak kedvükre valót a Tokaji Zsibongás forgatagában

Forrás: Tokaj Kincsei Egyesület

Kézműves remekek, régiségek és finomságok egy helyen, Tokaj szívében

A Zsibongás standjai között mindenki talált magának felfedeznivalót. A régiségkereskedők asztalain, vagy éppen a földön régi könyvek, bakelitlemezek, porcelánok és ritkaságszámba menő tárgyak sorakoztak. A kézművesek színpompás ékszerekkel, textildíszekkel és egyedi kiegészítőkkel várták a vásárlókat. A termelői kínálat sem maradt el: füstölt kolbász, ropogós tepertő, kézműves sajtok és házi sütemények illata lengte be a parkolót, ami most vásártérként funkcionált. Bár a nyári szezon ezzel lezárult, a Tokaji Zsibongás idén is minden második hónap második szombatján visszatér majd a megszokott helyszínre, legközelebb várhatóan októberben.