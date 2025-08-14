augusztus 14., csütörtök

Az egyetemre látogattak

3 órája

Hegedű és zongora: török vendégek Tokajban

Török vendégek Zemplénben. A Tokaj-Hegyalja Egyetemre látogatott az Ankarai Zene- és Képzőművészeti Egyetem rektorhelyettese.

Hegedű és zongora: török vendégek Tokajban

A zempléni város felsőoktatási intézménye Facebook-oldalán tette közzé, hogy törökországi vendégeket fogadhatott a napokban. Tokaj-Hegyalja Egyetemre egy hegedűművész és egy tehetséges fiatal zongorista látogatott el.

Vendégek és vendéglátók a Tokaj-Hegyalja Egyetemen
Forrás: Facebook / Tokaj-Hegyalja Egyetem

A Tokaj-Hegyalja Egyetem török partnereket látott vendégül

Rövid időn belül immár másodszor látogatta meg intézményünket Prof. Dr. Zafer Kurtaslan, az Ankarai Zene- és Képzőművészeti Egyetem rektorhelyettese, hegedűművész, a Crescendo Szimfonikus Zenekar állandó művésztanári közreműködője, a Crescendo International törökországi mozgalmának alapító tagja.

A jeles látogató társaságában volt – édesapja kíséretében – Buğra Cankir zongora szakos hallgató, az Ankarai Egyetem doktorandusz hallgatója, aki a Tokajban megrendezett Crescendo Nyári Akadémia programján már negyedszer vett részt. A látogatókat a közösségi médiás híradás szerint dr. Toma Kornélia rektori biztos, a Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Tanszék vezetője fogadta és vezette végig a tokaji egyetem megújult Lechner-épületében, bemutatva vendégeinek a képzési területeket és az infrastruktúrát.

A találkozón szó esett a 2025. októberére meghirdetett ankarai egyetemi szimpóziumról és a Tokaj-Hegyalja Egyetem oktatói-hallgatói delegációjának ekkorra tervezett ankarai látogatásáról és koncertjéről. A Tokaj-Hegyalja Egyetemmel együttműködő török partnerek fogadásában részt vett még dr. Téglás Zsolt, a Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Tanszék egyetemi docense, a Zsindely Népzenei Együttes vezetője és az egyetem hallgatója, Füzesséryné Dudás Eszter brácsaművész, a Crescendo Nyári Akadémia elnöke.

 

