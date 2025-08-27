37 perce
A borsodi tanárokat alázza a Tisza Párt fővárosi képviselője
A Magyar Péter vezette Tisza Párt fővárosi képviselője a borsodi tanárokba szállt bele, azok szellemi képességét kérdőjelezi meg. A lekezelő stílusú kommentje lavinát indított el, a közösségi oldalon egymás után jelennek meg a felháborodott reakciók.
Barna Judit, aki jókat szunyókál a Fővárosi Közgyűlés ülésein, most a borsodi tanárokat gyalázta
Forrás: Mandiner
Barna Judit Annamária szerint a borsodi tanárok túl buták ahhoz, hogy véleményük legyen a Tisza SZJA-emeléséről. Ez az a lekezelő hang, amit a tiszás belpesti elit mindig megenged magának: ők tudják a tutit, a vidékiek meg maradjanak csendben. Miközben pontosan tudjuk, hogy vidéken minden forintnak helye van. A Tisza világában viszont pont a vidékiek nem számítanak, de a szavazatuk persze kéne – osztotta meg Facebook-oldalán Gulyás Gergely Kristóf a Tisza Párt fővárosi képviselőjének, Barna Judit Annamáriának a kommentjét.
A Tisza Párt szerint ha valaki borsodi, és még „jobbos” is, akkor nem lehet igaza?
Barna Judit Annamária – aki egyébként közösségszervező és kulturális menedzser – ezt kommentelte pontosan egy Tisza-csomagról szóló cikk alá.
Onnan tudhatjuk, hogy nem igaz, hogy egy jobbos borsodi tanár is azt magyarázza, hogy igaz.
A bejegyzés alatt egyre gyűlnek a felháborodott kommentek.
Brutális adóemelésre készül a Tisza párt - ennyivel lenne kevesebb pénze a borsodiaknak
Milyen jogon alázza meg a borsodiakat?
Nemcsak a tanárok, hanem sokan mások is gyalázatosnak tartják.
Barna Judit, ne szórakozz, mit képzelsz magadról.
Hagyd békén a Borsodi tanárokat!
Hogy jönnek ezek ehhez ? Hogy merészelnek így ítélkezni ? Megnéznék néhány genderes bp-i tanárt Borsodban tanítani!
Nem ez az első botránya a Tisza képviselőjének
Egyébként ő az Barna Judit Annamária, aki a Fővárosi Közgyűlés május 28-i ülésén egy jót szundított, miközben az ukrán kémbotrány és Budapest csődje volt a téma.
Kigyulladt a családi ház udvarán állva - A szerencsi tűzoltók siettek a helyszínre
Hármas karambol Tiszaújvárostól nem messze, gyerekek is megsérültek!