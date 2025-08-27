A borsodi tanárokat alázza a Tisza Párt fővárosi képviselője

Barna Judit Annamária szerint a borsodi tanárok túl buták ahhoz, hogy véleményük legyen a Tisza SZJA-emeléséről. Ez az a lekezelő hang, amit a tiszás belpesti elit mindig megenged magának: ők tudják a tutit, a vidékiek meg maradjanak csendben. Miközben pontosan tudjuk, hogy vidéken minden forintnak helye van. A Tisza világában viszont pont a vidékiek nem számítanak, de a szavazatuk persze kéne – osztotta meg Facebook-oldalán Gulyás Gergely Kristóf a Tisza Párt fővárosi képviselőjének, Barna Judit Annamáriának a kommentjét.

A Tisza Párt képviselője kommentben gúnyolódott a borsodi tanárokon

Forrás: Facebook/Gulyás Gergely Kristóf

A Tisza Párt szerint ha valaki borsodi, és még „jobbos” is, akkor nem lehet igaza?

Barna Judit Annamária – aki egyébként közösségszervező és kulturális menedzser – ezt kommentelte pontosan egy Tisza-csomagról szóló cikk alá.

Onnan tudhatjuk, hogy nem igaz, hogy egy jobbos borsodi tanár is azt magyarázza, hogy igaz.

A bejegyzés alatt egyre gyűlnek a felháborodott kommentek.