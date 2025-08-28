Tovább gyűrűzik a botrány a tiszás képviselő kijelentése miatt

Barna Judit Annamária, a Magyar Péter vezette Tisza Párt budapesti képviselője a borsodi pedagógusok szellemi képességeit vonta kétségbe.

„A borsodi tanárok túl buták ahhoz, hogy véleményük legyen a Tisza SZJA-emeléséről. Ez az a lekezelő hang, amit a tiszás belpesti elit mindig megenged magának: ők tudják a tutit, a vidékiek meg maradjanak csendben. Miközben pontosan tudjuk, hogy vidéken minden forintnak helye van. A Tisza világában viszont pont a vidékiek nem számítanak, de a szavazatuk persze kéne” – véleményezte a kommentet Facebook-oldalán Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője.

A Tisza Párt képviselője a borsodi tanárokat gyalázta

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

A Tisza Párt szerint egy borsodi tanár ne magyarázzon

Onnan tudhatjuk, hogy nem igaz, hogy egy jobbos borsodi tanár is azt magyarázza, hogy igaz

– így szólt Barna Judit Annamária kommentje egy Tisza-csomagról szóló cikk alatt.

Nyílt levél Miskolcról

Nem engedheti meg magának senki, még a budapesti közgyűlés tagja, a Tiszás Barna Judit sem, hogy lenézze a borsodi tanárokat!

– fogalmazott közösségi oldalán Bajusz Gábor, a Fidesz miskolci önkormányzati képviselője. Bajusz Gábor nyílt levelet intézett a Tisza politikusához, melyet változtatás nélkül közlünk.

Tisztelt Képviselő Asszony! Én, mint egy borsodi pedagógus család büszke tagja felszólítom, hogy kérjen bocsánatot a borsodi tanároktól! Higgye el, a lenézés és mások ilyen formában történő minősítése egy politikus számára nem megengedhető. Az, hogy a Tisza párt adóemelési tervei nem csak Borsodban, hanem az egész országban felháborodást keltettek egyértelmű, de attól, hogy sokan hangot is adnak annak, hogy nem értenek egyet az Önök gazdaságpolitikai terveivel, még nem süllyedhet ilyen szintre. Bízom benne, hogy felismeri hibáját és a továbbiakban felhagy a borsodi emberek ilyen formában történő minősítésével.

A pedagógusok érdekképviselete is megszólalt

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szintén elítélte a kijelentést.

Semmilyen általánosítás nem szerencsés az élet semmilyen területén

– nyilatkozta az elnök boon.hu-nak. Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, egy kiszivárgott dokumentum szerint szétvernék a jelenlegi adózási rendszert, ezáltal kevesebb pénz maradna a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élőknél is. A Tisza-csomag változtatna az adósávokon. A tervezet részleteiről az alábbi cikkünkben olvashat.