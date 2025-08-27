1 órája
Brutális adóemelésre készül a Tisza párt - ennyivel lenne kevesebb pénze a borsodiaknak
A kiszivárgott dokumentum szerint szétvernék a jelenlegi adózási rendszert, ezáltal kevesebb pénz maradna a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élőknél is. A Tisza-csomag változtatna az adósávokon.
Egy, a Tisza Párt gazdasági kabinetjének belső feljegyzése szerint a Tisza-csomag tervében háromkulcsos jövedelemadó szerepel – írja a Világgazdaság a kiszivárgott dokumentum alapján. Egy szűk rétegnek maradna a mostani adószint, az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1 millió 250 ezer forint fölött pedig 33 százalékos sáv lenne – írják. Ez azt jelentheti, hogy jelentős fizetéscsökkenés lenne az eredménye a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élőknek is.
Mi lesz az SZJA-mentes anyák nyugdíjával? A NAV tiszta vizet öntött a pohárba
Tervezett adósávok a Tisza-csomagban
A Tisza Párt a háromkulcsos szja szükségessége mellett érvel.
- A dokumentum szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.
- Az 5 millió és 15 millió forint közti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek.
- Az évi 15 millió forint feletti keresetnél pedig 33 százalék lenne az szja kulcsa.
Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forintos kereset fölötti jövedelműek szintén magasabb kulcsba kerülnének, de a mediánjövedelemmel rendelkezők is emelésre számíthatnának.
Következmény
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szakértők szerint a nemzetközi adózásban egyébként elég gyakori az, hogy többsávos adókulcsot alkalmaznak az szja esetében. Ezt azzal indokolják, hogy a „kis ember”, aki kevesebbet keres ne adózzon annyit, viszont itt jön a kérdés, hogy hol húzzák meg ezeket a határokat, mi az a jövedelem kategória, amire meghagyják a kedvezményes kulcsot.
Ennek értelmében, ha bevezetnék az új rendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon.
Egy szűk réteg maradna ott ahol van, de a legtöbben magasabb adó fizetésére kényszerülnének.
Erre még a Magyar Péterrel szorosan együttműködő Petsching Mária Zita közgazdász is felhívta a figyelmet:
Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés […] Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani
- fogalmazott.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében ez ennyi különbséget jelent
A Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderült, hogy 2025 első félévében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a bruttó átlagkereset 558 ezer 647 forint volt, ami a 15 százalékos kulcs mellett 83 ezer 797 forintos személyi jövedelemadót jelent, viszont ha megvalósulna a Tisza-csomag, akkor 122 ezer 902 forintot tenne ki.
Tehát a jelenlegi 83793 Ft adó 93735 Ft-ra emelkedne, vagyis éves szinten 120 ezer forintot vennének ki az emberek zsebéből.
Hoppá! McDonald’s lesz ebben a borsodi városban? Megkérdeztük, itt a válasz!
Kamera elé állt a bántalmazott borsodi nő, sírva nyilatkozott az átélt borzalmakról – videóval
Bombahír jött az új tokaji attrakcióról, ettől az egész környék rakétaként lőhet ki