augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

31°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Politika

1 órája

Brutális adóemelésre készül a Tisza párt - ennyivel lenne kevesebb pénze a borsodiaknak

Címkék#Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében#Tisza-csomag#KSH#átlagkereset

A kiszivárgott dokumentum szerint szétvernék a jelenlegi adózási rendszert, ezáltal kevesebb pénz maradna a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élőknél is. A Tisza-csomag változtatna az adósávokon.

Boon.hu

Egy, a Tisza Párt gazdasági kabinetjének belső feljegyzése szerint a Tisza-csomag tervében háromkulcsos jövedelemadó szerepel – írja a Világgazdaság a kiszivárgott dokumentum alapján. Egy szűk rétegnek maradna a mostani adószint, az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1 millió 250 ezer forint fölött pedig 33 százalékos sáv lenne – írják. Ez azt jelentheti, hogy jelentős fizetéscsökkenés lenne az eredménye a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élőknek is.

A Tisza-csomag részeként több adót vetnének ránk.
A Tisza-csomag részeként több adót kellene fizetnünk
Fotó: Shutterstock

 

Tervezett adósávok a Tisza-csomagban

A Tisza Párt a háromkulcsos szja szükségessége mellett érvel.

  • A dokumentum szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.
  • Az 5 millió és 15 millió forint közti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek.
  • Az évi 15 millió forint feletti keresetnél pedig 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forintos kereset fölötti jövedelműek szintén magasabb kulcsba kerülnének, de a mediánjövedelemmel rendelkezők is emelésre számíthatnának.

Következmény

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szakértők szerint a nemzetközi adózásban egyébként elég gyakori az, hogy többsávos adókulcsot alkalmaznak az szja esetében. Ezt azzal indokolják, hogy a „kis ember”, aki kevesebbet keres ne adózzon annyit, viszont itt jön a kérdés, hogy hol húzzák meg ezeket a határokat, mi az a jövedelem kategória, amire meghagyják a kedvezményes kulcsot.

Ennek értelmében, ha bevezetnék az új rendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon. 

Egy szűk réteg maradna ott ahol van, de a legtöbben magasabb adó fizetésére kényszerülnének.

Erre még a Magyar Péterrel szorosan együttműködő Petsching Mária Zita közgazdász is felhívta a figyelmet:

Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés […] Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani

 - fogalmazott.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében ez ennyi különbséget jelent

A Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderült, hogy 2025 első félévében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a bruttó átlagkereset 558 ezer 647 forint volt, ami a 15 százalékos kulcs mellett 83 ezer 797 forintos személyi jövedelemadót jelent, viszont ha megvalósulna a Tisza-csomag, akkor 122 ezer 902 forintot tenne ki. 

Tehát a jelenlegi 83793 Ft adó 93735 Ft-ra emelkedne, vagyis éves szinten 120 ezer forintot vennének ki az emberek zsebéből.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu