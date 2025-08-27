Brutális adóemelésre készül a Tisza párt - ennyivel lenne kevesebb pénze a borsodiaknak

Tervezett adósávok a Tisza-csomagban

A Tisza Párt a háromkulcsos szja szükségessége mellett érvel.

A dokumentum szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.

Az 5 millió és 15 millió forint közti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek.

Az évi 15 millió forint feletti keresetnél pedig 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forintos kereset fölötti jövedelműek szintén magasabb kulcsba kerülnének, de a mediánjövedelemmel rendelkezők is emelésre számíthatnának.

Következmény

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szakértők szerint a nemzetközi adózásban egyébként elég gyakori az, hogy többsávos adókulcsot alkalmaznak az szja esetében. Ezt azzal indokolják, hogy a „kis ember”, aki kevesebbet keres ne adózzon annyit, viszont itt jön a kérdés, hogy hol húzzák meg ezeket a határokat, mi az a jövedelem kategória, amire meghagyják a kedvezményes kulcsot.

Ennek értelmében, ha bevezetnék az új rendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon.

Egy szűk réteg maradna ott ahol van, de a legtöbben magasabb adó fizetésére kényszerülnének.

Erre még a Magyar Péterrel szorosan együttműködő Petsching Mária Zita közgazdász is felhívta a figyelmet:

Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés […] Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani

- fogalmazott.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében ez ennyi különbséget jelent

A Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderült, hogy 2025 első félévében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a bruttó átlagkereset 558 ezer 647 forint volt, ami a 15 százalékos kulcs mellett 83 ezer 797 forintos személyi jövedelemadót jelent, viszont ha megvalósulna a Tisza-csomag, akkor 122 ezer 902 forintot tenne ki.