2 órája
Nem kérnek a Tisza Párt adóemeléséből a borsodiak
Az utca emberét kérdeztük arról, mit gondolnak a Tisza párt adóemeléséről. A Tisza-csomag jelentős összegeket venne ki a borsodiak pénztárcájából.
A napokban kiszivárgott egy dokumentum, ami a Tisza-csomag adósávokkal kapcsolatos terveit tartalmazza. Ha bevezetnék, az azt jelentené, hogy jelentősen kevesebb pénz maradna a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élők zsebében is.
Brutális adóemelésre készül a Tisza párt - ennyivel lenne kevesebb pénze a borsodiaknak
Így néznek ki az adósávok a Tisza-csomagban
- A dokumentum szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.
- Az 5 millió és 15 millió forint közti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek.
- Az évi 15 millió forint feletti keresetnél pedig 33 százalék lenne az szja kulcsa.
Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forintos kereset fölötti jövedelműek szintén magasabb kulcsba kerülnének, de a mediánjövedelemmel rendelkezők is emelésre számíthatnának.
Ráadásul még felvétel is bizonyítja, tényleg bevezetné a Tisza-adót Magyar Péter, ha kormányra kerülne:
Ez lenne a következmény
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szakértők is azt mondják, hogy itt nemcsak az a kérdés, hány sávot vezetnének be, hanem inkább az, hogy hol húzzák meg a határokat. Ha ebben a formában bevezetnék az új rendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon, mert a legtöbben magasabb adó fizetésére kényszerülnének.
Ezt gondolják róla a borsodiak
Felháborító és nem reális a mai körülmények között
– mondta Albert György, miskolci lakos, aki 27 évig a kórházban dolgozott.
Kérdezősködtünk a Búza téren is, ahol szintén felháborodott véleményeket hallottunk és a megkérdezettek elmondták, így is kevés a pénzük, ha még több adót kellene fizetni, nem tudnák hogy élnének meg.