Vélemények

2 órája

Nem kérnek a Tisza Párt adóemeléséből a borsodiak

Címkék#Tisza Párt#adósáv#adócsomag

Az utca emberét kérdeztük arról, mit gondolnak a Tisza párt adóemeléséről. A Tisza-csomag jelentős összegeket venne ki a borsodiak pénztárcájából.

Boon.hu

A napokban kiszivárgott egy dokumentum, ami a Tisza-csomag adósávokkal kapcsolatos terveit tartalmazza. Ha bevezetnék, az azt jelentené, hogy jelentősen kevesebb pénz maradna a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élők zsebében is.

Tisza-csomag érkezett.
Ez a borsodiak véleménye a Tisza-csomagról
Forrás: MW

Így néznek ki az adósávok a Tisza-csomagban

  • A dokumentum szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.
  • Az 5 millió és 15 millió forint közti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek.
  • Az évi 15 millió forint feletti keresetnél pedig 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forintos kereset fölötti jövedelműek szintén magasabb kulcsba kerülnének, de a mediánjövedelemmel rendelkezők is emelésre számíthatnának.

Ráadásul még felvétel is bizonyítja, tényleg bevezetné a Tisza-adót Magyar Péter, ha kormányra kerülne:

Ez lenne a következmény

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szakértők is azt mondják, hogy itt nemcsak az a kérdés, hány sávot vezetnének be, hanem inkább az, hogy hol húzzák meg a határokat. Ha ebben a formában bevezetnék az új rendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon, mert a legtöbben magasabb adó fizetésére kényszerülnének.

Ezt gondolják róla a borsodiak

Felháborító és nem reális a mai körülmények között

 – mondta Albert György, miskolci lakos, aki 27 évig a kórházban dolgozott.

Kérdezősködtünk a Búza téren is, ahol szintén felháborodott véleményeket hallottunk és a megkérdezettek elmondták, így is kevés a pénzük, ha még több adót kellene fizetni, nem tudnák hogy élnének meg.

