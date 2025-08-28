Nem kérnek a Tisza Párt adóemeléséből a borsodiak

Így néznek ki az adósávok a Tisza-csomagban

A dokumentum szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.

Az 5 millió és 15 millió forint közti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek.

Az évi 15 millió forint feletti keresetnél pedig 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forintos kereset fölötti jövedelműek szintén magasabb kulcsba kerülnének, de a mediánjövedelemmel rendelkezők is emelésre számíthatnának.

Ráadásul még felvétel is bizonyítja, tényleg bevezetné a Tisza-adót Magyar Péter, ha kormányra kerülne:

Ez lenne a következmény

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szakértők is azt mondják, hogy itt nemcsak az a kérdés, hány sávot vezetnének be, hanem inkább az, hogy hol húzzák meg a határokat. Ha ebben a formában bevezetnék az új rendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon, mert a legtöbben magasabb adó fizetésére kényszerülnének.

Ezt gondolják róla a borsodiak

Felháborító és nem reális a mai körülmények között

– mondta Albert György, miskolci lakos, aki 27 évig a kórházban dolgozott.

Kérdezősködtünk a Búza téren is, ahol szintén felháborodott véleményeket hallottunk és a megkérdezettek elmondták, így is kevés a pénzük, ha még több adót kellene fizetni, nem tudnák hogy élnének meg.