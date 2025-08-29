augusztus 29., péntek

Számolja ki, hogy a Tisza-csomag miatt mennyivel csökken az ön fizetése!

Címkék#Tisza-adó#kereset#sáv#forint#dokumentum

A Magyar Péter vezette Tisza Párt szétverné az adórendszert, háromkulcsos adózást vezetne be. A Tisza-adó terv szerint két új sáv magasabb adókulcsa miatt az emberek jelentős része kevesebb pénzt vinne haza.

Boon.hu
Magyar Péter a Tisza-csomaggal alaposan megadóztatná a magyarokat

Fotó: MW

A Tisza Párt gazdasági kabinetjének kiszivárgott anyaga szerint a Tisza-adó csomag tervében háromkulcsos jövedelemadó bevezetése szerepel a párt hatalomra jutása esetén. Csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1 millió 250 ezer forint fölött pedig 33 százalékos sáv lenne. Ez azt jelentheti, hogy jelentős fizetéscsökkenés lenne az eredménye a Tisza-csomagnak

Tisza-adó
A Tisza-adó jelkentős teher lenne a magyaroknak

Tervezett adósávok a Tisza-csomagban

- A dokumentum szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.

- Az 5 millió és 15 millió forint közti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek.

- Az évi 15 millió forint feletti keresetnél pedig 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Tehát a Tisza-adó bevezetése esetén ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forintos kereset fölötti jövedelműek magasabb kulcsba kerülnének, de az átlagos jövedelemmel rendelkezők is emelésre számíthatnának. Így ha bevezetné a Magyar Péter vezette Tisza Párt az új adórendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon.

Tisza-adó: Erősödhet a feketefoglalkoztatás

A szakértők szerint a szja ilyen mértékű növekedése a szürke- és a feketegazdaság erősödését is eredményezhetné, mert a magasabb adókulcsok miatt egyre többen akarnák elkerülni az adófizetést.

A régió országai közül Lettországban és Litvániában próbálkoztak háromkulcsos adó bevezetésével. Litvániában ez a reform növelte a külföldi államok okozta agyelszívást, Lettországban pedig a fekete gazdaság erősödését figyelték meg a változtatás következtében.

A családok is nagyon rosszul járnának

„A magyar családi adórendszer három erős pilléren áll: 15 százalékos szja, anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény. Ez a három intézkedés milliókban mérhető segítséget jelent évente a családoknak" – reagált a Magyar Nemzet megkeresésére a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért arra a kérdésre, hogy milyen mértékben hatna a magyar családokra a Tisza Párt személyi jövedelemadó emelésének a terve. Sőt egyes hírek szerint a családi adókedvezmények rendszeréhez is hozzányúlna Magyar Péter pártja, amennyiben hatalomra kerülne.

Az intézet kiemelte: 

A Tisza már mindhárom pillért megtámadta – a most kiszivárgott adóemelési terv pedig egyértelműen bizonyítja, hogy a dolgozó szülők lennének az adóemelések célpontjai, megszüntetnék a 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadót (szja), és progresszív adózással büntetnék a dolgozó embereket

A tiszaado.hu oldalon ön is kiszámíthatja, hogy jelenlegi bruttó keresete mellett mennyi adót kellene befizetnie Magyar Péterék tervének, a Tisza-adónak a bevezetése esetén. 

 

 

