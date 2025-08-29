augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

31°
+33
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisza Párt

26 perce

A Tisza-adó hatalmas csapás lenne a borsodi egészségügyben dolgozókra is

Címkék#Magyar Péterék#Tisza-adó#KSH

Egy nemrég kiszivárgott irat szerint Magyar Péter pártja hatalomra kerülve megszüntetné az egykulcsos adórendszert, helyette többkulcsos, progresszív szja-t vezetne be. Számítások szerint egy borsodi egészségügyi dolgozó akár havi több mint 200 ezer forintot is bukhatna a Tisza-adó miatt.

Boon.hu
A Tisza-adó hatalmas csapás lenne a borsodi egészségügyben dolgozókra is

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egészségügyi dolgozói is saját zsebükön éreznék a Tisza Párt megszorításait

Forrás: MW

A frissen kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék kormányra kerülésük esetén felszámolnák az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos adózást vezetnének be. A Tisza-adó rendszere három sávból állna. Évi ötmillió forint jövedelem alatt maradna a 15 százalékos kulcs, ötmillió és 15 millió között 22 százalékra emelkedne, míg a 15 millió forint feletti jövedelmekre 33 százalékos szja vonatkozna.

A Tisza-adó visszafordíthatatlan károkat okozhat.
A Tisza-adó veszélyeztetheti az orvosok létszámát is
Forrás: Shuttersock/illusztráció

A Tisza-adó az egészségügyi dolgozókat is sújtaná

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 első negyedévében a Borsod vármegyében, az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók nettó átlagbére 449 428 forint volt, ami bruttó 675 188 forintnak felel meg. Bár az Orbán-kormány az elmúlt években jelentős összegeket fordított az egészségügy fejlesztésére, és a 2025-ös költségvetés 300 milliárddal több forrást biztosít a 2024-esnél, a Tisza-csomag ezeket az eredményeket is visszavetheti.

Átver a Tisza!

A borsodi egészségügyi dolgozók jelenleg bruttó 675 188 forintos átlagkeresetük után 101 278 forint szja-t fizetnek kedvezmények nélkül. Ha azonban életbe lépne a progresszív adózás, akkor a 22 százalékos kulcs miatt havi szinten több mint 23 ezer forinttal, éves szinten pedig több mint 280 ezer forinttal nőnének a terheik. A Mandiner kalkulátora alapján ez azt jelentené, hogy egy helyi egészségügyi dolgozó 217 158 forinttal kevesebb nettót vihetne haza havonta.

Elvándorolnának az orvosok?

A Tisza Párt adópolitikájának egyik legsúlyosabb következménye a magasan képzett munkaerő elvándorlása lehet. Borsodban 2010 óta folyamatosan emelkedik az orvosok száma, 2024-ben például 1 777 orvos dolgozott a megyében. A tervezett intézkedések azonban könnyen romba dönthetik a 15 éve tartó építkezést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu