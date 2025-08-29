A Tisza-adó hatalmas csapás lenne a borsodi egészségügyben dolgozókra is

A frissen kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék kormányra kerülésük esetén felszámolnák az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos adózást vezetnének be. A Tisza-adó rendszere három sávból állna. Évi ötmillió forint jövedelem alatt maradna a 15 százalékos kulcs, ötmillió és 15 millió között 22 százalékra emelkedne, míg a 15 millió forint feletti jövedelmekre 33 százalékos szja vonatkozna.

A Tisza-adó veszélyeztetheti az orvosok létszámát is

Forrás: Shuttersock/illusztráció

A Tisza-adó az egészségügyi dolgozókat is sújtaná

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 első negyedévében a Borsod vármegyében, az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók nettó átlagbére 449 428 forint volt, ami bruttó 675 188 forintnak felel meg. Bár az Orbán-kormány az elmúlt években jelentős összegeket fordított az egészségügy fejlesztésére, és a 2025-ös költségvetés 300 milliárddal több forrást biztosít a 2024-esnél, a Tisza-csomag ezeket az eredményeket is visszavetheti.

Átver a Tisza!

A borsodi egészségügyi dolgozók jelenleg bruttó 675 188 forintos átlagkeresetük után 101 278 forint szja-t fizetnek kedvezmények nélkül. Ha azonban életbe lépne a progresszív adózás, akkor a 22 százalékos kulcs miatt havi szinten több mint 23 ezer forinttal, éves szinten pedig több mint 280 ezer forinttal nőnének a terheik. A Mandiner kalkulátora alapján ez azt jelentené, hogy egy helyi egészségügyi dolgozó 217 158 forinttal kevesebb nettót vihetne haza havonta.

Elvándorolnának az orvosok?

A Tisza Párt adópolitikájának egyik legsúlyosabb következménye a magasan képzett munkaerő elvándorlása lehet. Borsodban 2010 óta folyamatosan emelkedik az orvosok száma, 2024-ben például 1 777 orvos dolgozott a megyében. A tervezett intézkedések azonban könnyen romba dönthetik a 15 éve tartó építkezést.