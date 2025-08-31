Közigazgatásban dolgozik? Ekkora fizetéscsökkentést hozna a Tisza-adó

A kiszivárgott dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos kulcs, évi ötmillió és tizenöt millió között már 22 százalékot kellene fizetni, míg a tizenöt millió feletti jövedelmekre 33 százalék vonatkozna. Ha a valós fizetésekhez mérjük a Tisza-adót, akkor a vesztesek nem a gazdagok, hanem az átlagemberek lesznek.

A Tisza-adó sok pénzt venne ki a pénztárcánkból

Fotó: Hatlaczki Balázs

Mit jelent a Tisza-adó a közigazgatásban dolgozóknak Borsodban?

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 első negyedévében a közigazgatásban dolgozók nettó átlagbére Borsod-Abaúj-Zemplénben 388 970 forint volt, ami bruttó 584 962 forintnak felel meg. Jelenleg ebből a bérből 87 744 forint SZJA-t kell befizetni mindenféle kedvezmény nélkül. A Tisza-adóval viszont ugyanez az összeg már 99 525 forintra nőne. Ez havonta több mint 11 ezer forint mínuszt, évente 141 ezer forintos veszteséget, négy év alatt pedig több mint félmilliós hiányt jelentene a kasszában. Ha ön is kíváncsi, mennyivel nőnének a terhei a Tisza Párt hatalomra jutása esetén, használja EZT a kalkulátort.

Nemcsak a közigazgatást sújtaná

A progresszív adórendszer minden terület dolgozóit érintené. Korábban beszámoltunk arról, hogyan hatna a Tisza-csomag az egészségügyben és az oktatás területén dolgozók pénztárcájára. A hangzatos politikai ígéretek mögött így valójában egy kemény megszorítócsomag rejtőzik, amely a hétköznapi emberek mindennapjait nehezítené meg.

Átver a Tisza?

A borsodiak úgy érzik, hogy a Tisza-adó nem a gazdagokat, hanem éppen a tisztességesen adózó középosztályt sújtaná. Miközben igazságosságról beszélnek, a valóságban pont azoktól vennének el, akiknek eddig is minden fillér számított.