A Tisza nemcsak semmibe veszi a borsodi tanárokat, hanem még a fizetések is csökkennének az oktatás területén

A Tisza-adóval kapcsolatban kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt háromsávos adórendszert vezetne be. Évi ötmillió forintos jövedelem alatt maradna a jelenlegi 15 százalékos kulcs. Évi ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelem esetén már 22 százalékot kellene fizetni, míg a 15 millió forint feletti keresetekre 33 százalékos adókulcs vonatkozna.

Az oktatásban dolgozók is a Tisza-adó nagy vesztesei lennének

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 első negyedévében a Borsod vármegyében dolgozó oktatásgügyi alkalmazottak nettó átlagbére 479 908 forint volt, ami bruttó 721 805 forintnak felel meg. Az elmúlt években az Orbán-kormány komoly forrásokat fordított az oktatás fejlesztésére, ám a Tisza által javasolt adórendszer könnyen visszavetné ezeket az eredményeket. A 2025-ös költségvetés keretébenpéldául 450 milliárddal nőtt az oktatásra szánt keret, valamint magyar oktatás egyik hatalmas sikertörténete az elmúlt tíz évben megújult szakképzés.