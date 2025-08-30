augusztus 30., szombat

Döbbenet

34 perce

A Tisza nemcsak semmibe veszi a borsodi tanárokat, hanem még a fizetések is csökkennének az oktatás területén

Egy kiszivárgott anyag szerint Magyar Péter pártja kormányra kerülése esetén eltörölné az egykulcsos adórendszert, és bevezetné a többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót. A Tisza-adó leginkább a középosztályt és a családokat sújtaná.

Boon.hu

A Tisza-adóval kapcsolatban kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt háromsávos adórendszert vezetne be. Évi ötmillió forintos jövedelem alatt maradna a jelenlegi 15 százalékos kulcs. Évi ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelem esetén már 22 százalékot kellene fizetni, míg a 15 millió forint feletti keresetekre 33 százalékos adókulcs vonatkozna.

Az oktatásban dolgozókat is sújtaná a Tisza-adó.
Az oktatásban dolgozók is a Tisza-adó nagy vesztesei lennének
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

A Tisza-adó az oktatást is sújtaná

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 első negyedévében a Borsod vármegyében dolgozó oktatásgügyi alkalmazottak nettó átlagbére 479 908 forint volt, ami bruttó 721 805 forintnak felel meg. Az elmúlt években az Orbán-kormány komoly forrásokat fordított az oktatás fejlesztésére, ám a Tisza által javasolt adórendszer könnyen visszavetné ezeket az eredményeket. A 2025-ös költségvetés keretébenpéldául  450 milliárddal nőtt az oktatásra szánt keret, valamint magyar oktatás egyik hatalmas sikertörténete az elmúlt tíz évben megújult szakképzés.

Nem kétséges, átver a Tisza!

A borsodi oktatásban dolgozók jelenleg bruttó 721 805 forintos átlagbérük után 108 271 forint személyi jövedelemadót fizetnek kedvezmények nélkül. Ha bevezetnék a progresszív rendszert, a 22 százalékos kulcs miatt havi szinten több tízezer forintos pluszteher jelentkezne. A Tisza-adó kalkulátor szerint az új adóval egy dolgozó havonta 129 630 forint SZJA-t fizetne, ami éves szinten 256 316 forint többletet jelentene. Négy év alatt ez az összeg már meghaladná az 1 millió forintot.

A borsodi tanárokat egyébként sem szívleli a Tisza Párt?

A szakértők szerint a tervezett adópolitika egyik legnagyobb veszélye a magasan képzett munkaerő elvándorlása lehet. A napokban a borsodi tanárok a Tisza Párt egyik fővárosi képviselőjének lekezelő hozzászólása miatt egyébként is a figyelem középpontjába kerültek. Erről ebben a cikkünkben olvashat.

 

