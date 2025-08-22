augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

17°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudta?

33 perce

Tetű festi pirosra kedvenc ételeit, és ön is evett már belőle!

Címkék#joghurt#dactylopius#színezéket bíbortetű#pigment#cukorka

Lehet, hogy a kedvenc desszertje, az a bizonyos piros üdítő vagy a gyerekeknek vett színes cukorka és joghurt olyan hozzávalót tartalmaz, amire soha nem gondolna. Ideje megtudnia, hogy tetű is lapul a kanalában.

Boon.hu
Tetű festi pirosra kedvenc ételeit, és ön is evett már belőle!

Mindig tudja, mit eszik pontosan?

Fotó: GED

Ahogyan mindenhol a világban, az országban, Borsodban is a piacokon, a boltok polcain és a helyi cukrászdák pultjaiban is bőven találni élénkpiros édességeket és italokat. Az élelmiszerek világában viszont nem minden az, aminek látszik. A szemet gyönyörködtető piros színek mögött nem mindig eper vagy cseresznye áll. Van, hogy a gyártók egészen más, meglepő forráshoz nyúlnak, amit valószínűleg nem szívesen látna a konyhájában. Például egy tetűfajta hosszú ideje jelen van az étrendünkben, és anélkül fogyasztjuk jóízűen, hogy tudnánk róla.

Bíbortetűt eszünk, de nem is tudunk róla.
Nem néz ki túl jól, de természetes színezék a bíbortetű
Forrás: wikipedia

Nem eper, nem is paradicsom, hanem tetű!

A boltok polcain sorakozó piros joghurt, a csillogó cukorkák és a frissítő gyümölcsitalok látványa mindannyiunkat csábít. Természetes színek? Igen… de nem feltétlenül úgy, ahogyan elképzeljük. Számos gyártó ugyanis nem mesterséges festéket, hanem egy apró rovar testéből kivont színezéket használ. Ez a bíbortetű, latin nevén Dactylopius coccus, amelynek pigmentje az összetevők listáján E120 kód alatt vagy karmin néven szerepel. Érdekesség, hogy ezt a természetes vörös színezéket csak a bíbortetű megtermékenyített nőstényeiből vonják ki, és élelmiszerek mellett kozmetikumok és gyógyszerek színezésére is használják. 

A kaktuszon élő, rejtett összetevő

A bíbortetű a kaktuszok lakója, főként Latin-Amerikában tenyésztik. A begyűjtött és megszárított rovar testéből nyerik ki a karminsavat, amely rendkívül élénk, bíborszínű árnyalatot ad. Ez kerülhet abba a joghurtba, amelyet reggelente kanalazunk, a gumicukorba, amit a gyerekeknek vásárolunk, sőt akár a fagylaltba is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Milyen ételekben fordul elő a leggyakrabban?

A karmin használata teljesen legális, és már évszázadok óta alkalmazzák az élelmiszeriparban. Az egészségre általában nem veszélyes, ugyanakkor ritkán allergiás reakciót válthat ki azoknál, akik érzékenyek bizonyos állati fehérjékre. 

Ha a címkén az „E120” vagy a „karmin” feliratot látja, jó eséllyel bíbortetűből származó ételszínezékkel dúsított élelmiszert tart a kezében. Íme néhány tipikus termékcsoport, ahol előfordulhat:

  • Gyümölcsízű joghurtok és krémdesszertek – különösen az élénkpiros és rózsaszín változatok.
  • Színes cukorkák és drazsék – a piros árnyalat gyakran karminnal készül.
  • Piros üdítők és energiaitalok – főleg a bogyós gyümölcsös ízesítésűek.
  • Lekvárok és gyümölcskészítmények – bizonyos márkák a szín fokozására használják.
  • Fagylaltok és jégkrémek – eper, málna, meggy ízű termékeknél gyakori.
  • Sós rágcsálnivalók és chipsek – néhány ízesített változatnál is felbukkanhat.
  • Feldolgozott húsok – például kolbászok, virslik piros színének megőrzésére.

Ha tetszett a cikk, olvassa el alábbi tartalmainkat is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu