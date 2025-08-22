Tetű festi pirosra kedvenc ételeit, és ön is evett már belőle!

Ahogyan mindenhol a világban, az országban, Borsodban is a piacokon, a boltok polcain és a helyi cukrászdák pultjaiban is bőven találni élénkpiros édességeket és italokat. Az élelmiszerek világában viszont nem minden az, aminek látszik. A szemet gyönyörködtető piros színek mögött nem mindig eper vagy cseresznye áll. Van, hogy a gyártók egészen más, meglepő forráshoz nyúlnak, amit valószínűleg nem szívesen látna a konyhájában. Például egy tetűfajta hosszú ideje jelen van az étrendünkben, és anélkül fogyasztjuk jóízűen, hogy tudnánk róla.

Nem néz ki túl jól, de természetes színezék a bíbortetű

Forrás: wikipedia

Nem eper, nem is paradicsom, hanem tetű!

A boltok polcain sorakozó piros joghurt, a csillogó cukorkák és a frissítő gyümölcsitalok látványa mindannyiunkat csábít. Természetes színek? Igen… de nem feltétlenül úgy, ahogyan elképzeljük. Számos gyártó ugyanis nem mesterséges festéket, hanem egy apró rovar testéből kivont színezéket használ. Ez a bíbortetű, latin nevén Dactylopius coccus, amelynek pigmentje az összetevők listáján E120 kód alatt vagy karmin néven szerepel. Érdekesség, hogy ezt a természetes vörös színezéket csak a bíbortetű megtermékenyített nőstényeiből vonják ki, és élelmiszerek mellett kozmetikumok és gyógyszerek színezésére is használják.