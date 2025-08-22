3 órája
Tetű festi pirosra kedvenc ételeit, és ön is evett már belőle!
Lehet, hogy a kedvenc desszertje, az a bizonyos piros üdítő vagy a gyerekeknek vett színes cukorka és joghurt olyan hozzávalót tartalmaz, amire soha nem gondolna. Ideje megtudnia, hogy tetű is lapul a kanalában.
Mindig tudja, mit eszik pontosan?
Ahogyan mindenhol a világban, az országban, Borsodban is a piacokon, a boltok polcain és a helyi cukrászdák pultjaiban is bőven találni élénkpiros édességeket és italokat. Az élelmiszerek világában viszont nem minden az, aminek látszik. A szemet gyönyörködtető piros színek mögött nem mindig eper vagy cseresznye áll. Van, hogy a gyártók egészen más, meglepő forráshoz nyúlnak, amit valószínűleg nem szívesen látna a konyhájában. Például egy tetűfajta hosszú ideje jelen van az étrendünkben, és anélkül fogyasztjuk jóízűen, hogy tudnánk róla.
Nem eper, nem is paradicsom, hanem tetű!
A boltok polcain sorakozó piros joghurt, a csillogó cukorkák és a frissítő gyümölcsitalok látványa mindannyiunkat csábít. Természetes színek? Igen… de nem feltétlenül úgy, ahogyan elképzeljük. Számos gyártó ugyanis nem mesterséges festéket, hanem egy apró rovar testéből kivont színezéket használ. Ez a bíbortetű, latin nevén Dactylopius coccus, amelynek pigmentje az összetevők listáján E120 kód alatt vagy karmin néven szerepel. Érdekesség, hogy ezt a természetes vörös színezéket csak a bíbortetű megtermékenyített nőstényeiből vonják ki, és élelmiszerek mellett kozmetikumok és gyógyszerek színezésére is használják.
A kaktuszon élő, rejtett összetevő
A bíbortetű a kaktuszok lakója, főként Latin-Amerikában tenyésztik. A begyűjtött és megszárított rovar testéből nyerik ki a karminsavat, amely rendkívül élénk, bíborszínű árnyalatot ad. Ez kerülhet abba a joghurtba, amelyet reggelente kanalazunk, a gumicukorba, amit a gyerekeknek vásárolunk, sőt akár a fagylaltba is.
Milyen ételekben fordul elő a leggyakrabban?
A karmin használata teljesen legális, és már évszázadok óta alkalmazzák az élelmiszeriparban. Az egészségre általában nem veszélyes, ugyanakkor ritkán allergiás reakciót válthat ki azoknál, akik érzékenyek bizonyos állati fehérjékre.
Ha a címkén az „E120” vagy a „karmin” feliratot látja, jó eséllyel bíbortetűből származó ételszínezékkel dúsított élelmiszert tart a kezében. Íme néhány tipikus termékcsoport, ahol előfordulhat:
- Gyümölcsízű joghurtok és krémdesszertek – különösen az élénkpiros és rózsaszín változatok.
- Színes cukorkák és drazsék – a piros árnyalat gyakran karminnal készül.
- Piros üdítők és energiaitalok – főleg a bogyós gyümölcsös ízesítésűek.
- Lekvárok és gyümölcskészítmények – bizonyos márkák a szín fokozására használják.
- Fagylaltok és jégkrémek – eper, málna, meggy ízű termékeknél gyakori.
- Sós rágcsálnivalók és chipsek – néhány ízesített változatnál is felbukkanhat.
- Feldolgozott húsok – például kolbászok, virslik piros színének megőrzésére.
