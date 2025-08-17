augusztus 17., vasárnap

1 órája

Az idő lehűlt, a slambuc megfőtt. Ilyen volt a vasárnapi termelői nap - fotók, videó!

Leszakadt az ég, de ez mit sem számított. Így is sokan indultak válogatni vasárnap a Termelői Napra Miskolcon.

Borbély Gergely
Az idő lehűlt, a slambuc megfőtt. Ilyen volt a vasárnapi termelői nap - fotók, videó!

Esős időben is jól telt vasárnap a Miskolci Termelői Nap

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Augusztus 17-én, vasárnap 9 és 13 óra között rendezték meg a Miskolci Termelői Napot a szokott helyen, az Erzsébet téren. Aki még nem tudná, ez egy olyan vásár, ahol havi rendszerességgel válogathatnak különleges kézműves termékek közül a látogatók. A paletta széles skáláján olyan lekvárokat, szörpöket, sajtokat, italokat és sok mást közül lehet megtalálni, amiket bizony máshol nem kap meg az ember. Egyre népszerűbbek a gyógynövényekből készült termékek is, de folyamatosan bővül a kínálat gyümölcsökkel, zöldségekkel, horgolt ajándéktárgyakkal, illetve növényi alapú tisztítószerekkel is.

Miskolci Termelői nap, ami esőben is remek.
Esős időben is jól telt vasárnap a Miskolci Termelői Nap
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Esős időben telt a vasárnap a Miskolci Termelői Nap

Az ég morajlására ébredtek a miskolciak vasárnap reggel. Az eső is eleredt, de mit sem számított ez azoknak, akik a vásárra érkeztek.

Hideg nincsen, esernyő van, hát jöttünk. Annyira talán nem ázunk majd meg. Minden hónapban ellátogatunk ide, mert imádjuk a párommal. Most ő valami szörpöt akar venni, én ahhoz nem értek, azért nézelődök itt a kézműves söröknél. De csak azért! 

- mesélte Tóth János.

Természetesen mint mindig, most is tele volt az Erzsébet tér olyan árusok termékeivel, amit bizony máshol nem kap meg az ember. Volt itt minden: finom péksütemények, chilik, sörök, gyümölcs és zöldség, sajtok, szörpök és egyszerűen minden, ami szemnek-szájnak ingere.

Termelői nap Miskolcon 08.17.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Finom falatokból sem volt hiány, az egyik árus slambucot főzött, amelynek az volt a különlegessége, hogy paprika nélkül készült.

Én alföldi lány vagyok, nekem ez így fura, de ha ki bírom állni ezt a hosszú sort, akkor viszek és biztos ízleni fog. Kicsit panaszkodnék, mert állandóan elénk vágnak és ezzel az árus nem nagyon törődik, csak adja a kezébe annak, aki épp odalép…

 - mondta panaszosan Lukács Andrea.

A slambucos sátor előtt egyébként valóban a legnagyobb sor állt mind közül, valami biztosan lehetett benne ha mindenki azt akarta megkóstolni.

 

boon.hu video

