Az idő lehűlt, a slambuc megfőtt. Ilyen volt a vasárnapi termelői nap - fotók, videó!

Esős időben telt a vasárnap a Miskolci Termelői Nap

Az ég morajlására ébredtek a miskolciak vasárnap reggel. Az eső is eleredt, de mit sem számított ez azoknak, akik a vásárra érkeztek.

Hideg nincsen, esernyő van, hát jöttünk. Annyira talán nem ázunk majd meg. Minden hónapban ellátogatunk ide, mert imádjuk a párommal. Most ő valami szörpöt akar venni, én ahhoz nem értek, azért nézelődök itt a kézműves söröknél. De csak azért!

- mesélte Tóth János.

Természetesen mint mindig, most is tele volt az Erzsébet tér olyan árusok termékeivel, amit bizony máshol nem kap meg az ember. Volt itt minden: finom péksütemények, chilik, sörök, gyümölcs és zöldség, sajtok, szörpök és egyszerűen minden, ami szemnek-szájnak ingere.