A nyári szünet utolsó napjait éljük, itt meg esik a hó!
Megjött az első nyári havazás. Vasárnap reggel hatkor fehérbe borult a táj.
A TátraLife oldalán osztották meg a képet, amelyen jól látható, megérkezett az első nyári hó!
Havazás a Tátra csúcsán
Bár a nyári szünet még tombol, aki hűvösebb helyre vágyik, irány a Tátra!
A Gáspár-csúcson (Kasprowym Wierch) augusztus 24-én reggel havazott - írták a TatraLife oldalán.
Nyárból a télbe
A webkamera felvételei szerint még fehér a táj. Hajnalban -4 fok volt, de napközben is legfeljebb plusz 6 fok várható az időjárás-előrejelzés szerint. Így van remény, hogy megmaradjon a hó.
Zakopane-ban süt a nap, így igazán különleges élmény lehet a nyárból a télbe felsétálni.
Havazás nyáron Magyarországon?
Előfordulhat havazás nyáron Magyarországon, bár ritka jelenség, és általában nem tartós, jellemzően a magasabb fekvésű területeken fordulhat elő, különösen viharok részeként vagy hirtelen lehűlések idején.
- 2016. júniusában egy nagyobb hidegfront hozott hózáport az országban, ez az egyik legismertebb példa a nyári havazásra.
- 2021. júliusában egy erős nyári vihar is okozott kisebb hózáport, ami meglepte a lakosságot, különösen a magasabb területeken.