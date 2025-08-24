augusztus 24., vasárnap

A nyári szünet utolsó napjait éljük, itt meg esik a hó!

Címkék#hózápor#Tátra#Kasprowym Wierch#hó#nyár#havazás#webkamera#időjárás

Megjött az első nyári havazás. Vasárnap reggel hatkor fehérbe borult a táj.

Bónusné Nánási Regina

A TátraLife oldalán osztották meg a képet, amelyen jól látható, megérkezett az első nyári hó!

Havazás nyáron: megérkezett a hó, fehérbe borult a Tátra
A Tátra már fehérben tündököl. Fotó: Apple Photos Clean Up

Havazás a Tátra csúcsán

Bár a nyári szünet még tombol, aki hűvösebb helyre vágyik, irány a Tátra!

A Gáspár-csúcson (Kasprowym Wierch) augusztus 24-én reggel havazott - írták a TatraLife oldalán.

Nyárból a télbe

A webkamera felvételei szerint még fehér a táj. Hajnalban -4 fok volt, de napközben is legfeljebb plusz 6 fok várható az időjárás-előrejelzés szerint. Így van remény, hogy megmaradjon a hó.

A Gáspár-csúcs (Kasprowym Wierch) webkameráján jól láthatók a havazás nyomai.
Forrás: https://sielok.hu/webkamera/siterep/kasprowy/

Zakopane-ban süt a nap, így igazán különleges élmény lehet a nyárból a télbe felsétálni.

Havazás nyáron Magyarországon?

Előfordulhat havazás nyáron Magyarországon, bár ritka jelenség, és általában nem tartós, jellemzően a magasabb fekvésű területeken fordulhat elő, különösen viharok részeként vagy hirtelen lehűlések idején.

  • 2016. júniusában egy nagyobb hidegfront hozott hózáport az országban, ez az egyik legismertebb példa a nyári havazásra. 
  • 2021. júliusában egy erős nyári vihar is okozott kisebb hózáport, ami meglepte a lakosságot, különösen a magasabb területeken. 

 

