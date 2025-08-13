augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Látni kell

1 órája

Hallott már a Tátorján-tanösvényről? Ezt nem lehet kihagyni, ha a Hernád vidékén jár!

Címkék#ösvény#Hernád#tanösvény

Nem kell sokat menni, hogy a hétköznapok zaját felváltsa a madárdal, a friss levegő és a dombok csendje. Borsod-Abaúj-Zemplén egyik rejtett kincse, az Alsódobszáról induló Tátorján-túra évről évre magához vonzza a természet szerelmeseit.

Gárdonyi Edina
Hallott már a Tátorján-tanösvényről? Ezt nem lehet kihagyni, ha a Hernád vidékén jár!

A Tátorján-tanösvény ilyen helyeken kanyarog

Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

„Egy igazi csoda tárul elénk, szülőföldünk településeitől alig pár száz méterre. Már 2007 óta – civil szervezésben – Alsódobszáról indul útnak a Tátorján-túra, amelynek során a védett tátorján nevű növényt lehet megfigyelni természetes élőhelyén. Gyönyörű panoráma, friss levegő és persze jó beszélgetések, vagyis egy kiváló hétvégi program, amelyhez idén Istvánkával mi is csatlakoztunk.” Ezekkel a sorokkal osztotta meg élményeit közösségi oldalán Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki idén kisfiával járta végig a Tátorján-tanösvényt.

A Tátorján-tanösvény csodái.
Ilyen csodákkal találkozhatunk a Tátorján-tanösvényen
Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

A Tátorján-tanösvény igazi felfedezőút

A 17 kilométeres, nyolcas alakú Tátorján-tanösvény igazi felfedezőút a Hernád mentén, végigvezet Alsódobsza, Szentistvánbaksa és Megyaszó külterületének legszebb és legérdekesebb pontjain. Az útvonal Alsódobszáról indul, ahol rögtön belecsöppenünk a falusi élet hangulatába. A pincesorhoz érve a kilátás egyszerűen lenyűgöző: a Bükk, a Zemplén, a Cserehát, sőt tiszta időben még a Tátra is látható. A szőlőtermesztésnek régi hagyományai vannak itt, amit a község címere is őriz, és a borospincék pedig ma is a helyi élet fontos részei.

Alsódobsza a Tátorján-túra kiindulópontja.
Évről évre egyre többen csatlakoznak a Tátorján-túrához
Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

Természetvédelmi területen visz az út

A Hernád mentén továbbhaladva árnyas ligetek, nádasok és egy holtág mellett visz az út, ahol vízimadarakat figyelhetünk meg, sőt, a nyári legeltetés idején szürkemarha-gulyával is találkozhatunk. Innen nem messze bukkanunk rá a Megyaszói Tátorjános Természetvédelmi területre. Ez az ország egyik ritka helye, ahol a különleges, fokozottan védett tátorján még megél. A következő állomás Szentistvánbaksa. A falu keleti határában található a Bikarét, ami tele van vadvirágokkal, tavasszal sárgán ragyogó hériccsel és pillangókkal. A közelben magasodik a Baksa-halom, egy avar kori földvár maradványa, amely gazdag régészeti leleteiről híres.

Csodás környezet, jó hangulat
Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

A borkedvelők sem maradnak élmény nélkül

A borkedvelőknek igazi paradicsom a megyaszói pincefalu, 116 hangulatos borházával és régi borászati eszközeivel. Az utolsó szakaszon pedig a mezőgazdaság változatos világa árul elénk: szőlők, gabonaföldek, gyümölcsösök sorakoznak az út mellett. A végső látnivaló a Hernád különleges szakadópartja. Az évmilliók alatt kialakult löszfalak, földcsuszamlások és lenyűgöző geológiai formák kísérnek minket vissza egészen Alsódobszáig.

A térség további híreit is olvassa el a boon.hu-n!

 

