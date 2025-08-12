augusztus 12., kedd

boon.hu video

13 perce

Így segítik a családokat a tanév startja előtt (fotók, videó)

A tanévkezdés előtt ismét összefogott a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Auchan. Országos akció részeként először a Szerencs és környéki nagycsaládosok kaptak tanszercsomagot az iskolakezdéshez.

Gárdonyi Edina
Így segítik a családokat a tanév startja előtt (fotók, videó)

Minden csomag nagy segítség a családoknak

Fotó: Vajda János

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) és az Auchan együttműködése immár hetedik éve segíti a nagycsaládosokat, az adományok száma ez idő alatt megnégyszereződött. Tavaly országosan 3 000 családhoz, mintegy 10 000 gyermekhez jutottak el tanszercsomagok. Az idei első átadás helyszíne Szerencs volt, ahol a környék kilenc településéről mintegy harminc család körülbelül nyolcvan gyermeke vehetett át tanszercsomagot.

Tanszercsomagot osztott a NOE.
Szerencs és környéki családoknak osztott tanszercsomagot a NOE
Fotó: Vajda János

A tanszercsomagok sokat jelentenek a nagycsaládosoknak

Az eseményen Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára elmondta, hogy az iskolakezdés időszaka a családok számára komoly anyagi kihívás, ezért minden ilyen kezdeményezés számít.

Segíteni kell a családokat a felkészülésben, és vannak nagyon jó akciók, amelyek évek óta kiegészítik az állami támogatásokat, mint például a NOE és az Auchan közös tanszergyűjtése. A NOE stratégiai partnere a Családügyi Államtitkárságnak, és nagyon büszke vagyok rá, hogy van szerencsi csoport is, amely tavaly óta aktívan részt vesz ebben az akcióban.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy a magyar kormány ingyenes tankönyvekkel és ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetéssel is támogatja a családokat. Ez utóbbira a tavalyi tanévben hatszázezer gyermek volt jogosult.

Szerencsről és környékéről érkeztek a családok

A NOE szerencsi csoportja tavaly csatlakozott az országos akcióhoz, és idén kilenc településről érkeztek családok az átadásra. 

Nálunk a három gyereknek akár háromszázezer forintnyi tanszer és felszerelés is kell, ha az elsősök íróasztalait, székeit is beleszámoljuk, ezért minden adomány nagy segítség

 – mondta a boon.hu-nak Hadházi Imréné, akinek iker fiai most kezdik az első osztályt, a nagyobb fia pedig negyedik osztályos lesz a bekecsi általános iskolában. 

Szerencs és környéki családoknak osztott tanszercsomagot a NOE

Fotók: Vajda János

Közösség, amelyben közösek az örömök és nehézségek

Herbert Gábor, a NOE elnöke – aki Pécsről érkezett Szerencsre – elismeréssel szólt a szerencsi csoportról. Kiemelte, hogy a helyi közösségek erősödése kulcsfontosságú, mert a családok egymástól is erőt kapnak. 

Az Auchan és a NOE közös akciója a tanszerek átadásán túl arra is törekszik, hogy a gyermekeket a közösségi szemléletre nevelje. Az adományozókat arra, hogy ne csak magukra, hanem másokra is figyeljenek, a NOE részéről pedig az önkéntességre.

Az elnök azt is elmondta, hogy az adományok mértéke és az önkéntesek száma az elmúlt években folyamatosan nő, ami jól mutatja a kezdeményezés erejét és társadalmi beágyazottságát.

 

A régió további híreiért olvassa a boon.hu-t!

 

boon.hu video

