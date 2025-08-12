Így segítik a családokat a tanév startja előtt (fotók, videó)

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) és az Auchan együttműködése immár hetedik éve segíti a nagycsaládosokat, az adományok száma ez idő alatt megnégyszereződött. Tavaly országosan 3 000 családhoz, mintegy 10 000 gyermekhez jutottak el tanszercsomagok. Az idei első átadás helyszíne Szerencs volt, ahol a környék kilenc településéről mintegy harminc család körülbelül nyolcvan gyermeke vehetett át tanszercsomagot.

Szerencs és környéki családoknak osztott tanszercsomagot a NOE

Fotó: Vajda János

A tanszercsomagok sokat jelentenek a nagycsaládosoknak

Az eseményen Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára elmondta, hogy az iskolakezdés időszaka a családok számára komoly anyagi kihívás, ezért minden ilyen kezdeményezés számít.

Segíteni kell a családokat a felkészülésben, és vannak nagyon jó akciók, amelyek évek óta kiegészítik az állami támogatásokat, mint például a NOE és az Auchan közös tanszergyűjtése. A NOE stratégiai partnere a Családügyi Államtitkárságnak, és nagyon büszke vagyok rá, hogy van szerencsi csoport is, amely tavaly óta aktívan részt vesz ebben az akcióban.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy a magyar kormány ingyenes tankönyvekkel és ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetéssel is támogatja a családokat. Ez utóbbira a tavalyi tanévben hatszázezer gyermek volt jogosult.

Szerencsről és környékéről érkeztek a családok

A NOE szerencsi csoportja tavaly csatlakozott az országos akcióhoz, és idén kilenc településről érkeztek családok az átadásra.

Nálunk a három gyereknek akár háromszázezer forintnyi tanszer és felszerelés is kell, ha az elsősök íróasztalait, székeit is beleszámoljuk, ezért minden adomány nagy segítség

– mondta a boon.hu-nak Hadházi Imréné, akinek iker fiai most kezdik az első osztályt, a nagyobb fia pedig negyedik osztályos lesz a bekecsi általános iskolában.