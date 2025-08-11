augusztus 11., hétfő

Csábító, de nem éri meg!

1 órája

Tönkre mehet az autó, ha tovább tankolod a kattanás után

Címkék#üzemanyag#tankolás#autó

Győzd le a kísértést, ha nem akarsz plusz költséget! Ezért nem jó, ha tankoláskor a pisztoly kattanása után is rátöltesz.

Borbély Gergely

Mindenki ismeri a módszert, sokan csinálják, de mégsem teszik jól. Minden autós fülében ott csenghet cikkünk olvasásakor az a hang, amit a benzinkút töltőpisztolya ad tankoláskor, mikor már teli a tank. Mégis miután megszólalt a jelzés, sokan beleerőltetnek az autóba még pár decit, ami viszont később károkat, így plusz költségeket okozhat a jármű tulajdonosának.

A tankoláskor hallható kattanás nem csak jelzés.
Tankoláskor nem érdemes a kattanás után is tovább tölteni az üzemanyagot (A kép illusztráció)
Fotó: Takács József

Mis is a baj ezzel a tankolási módszerrel?

A kulcsszó a hőtágulás.

 Az üzemanyag hőtágulása meglepően magas. Körülbelül 1 százalék térfogat növekedés minden 9-10 Celsius-fokos emelkedésnél. Ez azt jelenti, hogy például egy forró nyári napon a napsütésben parkoló autó tankjában az üzemanyag szintje jelentősen megemelkedhet, és ha nincs hová tágulnia, már kárt is okozhat – írja a vezess.hu

Mi megy tönkre?

Abban az esetben, ha az üzemanyag szintje hő hatására annyira megemelkedik, hogy nincs már hova tovább tágulnia, akkor az EVAP rendszer (a benzingőz kipárolgását gátló rendszer) károsodhat.

Ennek a rendszernek az a célja, hogy az üzemanyag párolgása során megakadályozza a káros anyagok (szén-hidrogének) szabadba jutását. A folyamat során keletkező gőzöket vezeti át az aktívszénszűrővel ellátott tartály felé, ami azokat megköti. Ezután a szívócsőben keletkező vákuum ezeket a gőzöket az égéstérbe juttatja, ahol a normál üzemanyaggal égnek el.

Amennyiben a tankot túltöltjük, ebbe az aktívszenes tartályba folyékony üzemanyag is kerülhet, ami által az teljesen tönkre is mehet.

 Amennyiben ez a rendszer meghibásodik, az általában a szénszűrő cseréjét vonja maga után, ami viszont igen költséges. Ráadásul bizonyos fokú károsodástól a folyamat visszafordíthatatlan.

Napjaink időjárási körülményei még nagyobb kockázatot jelentenek

Különösen fennáll ez a veszély Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a napokban. Ez azért van, mert míg az időjárás jelentés szerint Miskolcon például szinte minden éjjel bővel 20 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, a nappali ezzel ellentétben elérheti az akár 39 fokot is.

 

