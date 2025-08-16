Tombolt a tesztoszteron a X. Bodrogközi Autós & Motoros Találkozón - fotók!

Ahogyan az az esemény címéből is egyértelmű, nem csak az autóké volt itt a főszerep:

Már nyugdíjas vagyok, olyan három éve járok jármű találkozókra. Máshol is voltam már, itt Karcsán ez az első. Találkozok itt régi és új ismerősökkel, egyébként pedig a motorommal – ami egy 250-es Trophy – gyerekkori álmom vált valóra

– mondta Kurtos László.

A változatos programok között egyébként olyan nem mindennapi elfoglaltságok is voltak mint dízelfüst- és kipufogó tolóerőpróba, motoros ügyességi próba, autós limbó, szexi autómosás és végül egy hatalmas after party.