Benzingőz a levegőben

1 órája

Tombolt a tesztoszteron a X. Bodrogközi Autós & Motoros Találkozón - fotók!

Címkék#Karcsa#autós találkozó#rendezvény#motor

Dízelfüst és kipufogózaj rázta fel a karcsiak szombat délutánját. A X. Bodrogközi Autós & Motoros találkozóra ezúttal is sokan érkeztek, nem is véletlenül!

Borbély Gergely
X. Bodrogközi Autós & Motoros találkozó Karcson

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A hétvégi unalom szóba sem jöhetett Karcson 2025. augusztus 16-án. Most rendezték meg ugyanis a X. Bodrogközi Autós & Motoros találkozót, amire ezúttal is tömegek érkeztek. A nyár talán legforróbb napja volt ez, de mit sem számított ez a benzingőz szerelmeseinek. Volt itt minden a drifttől kezdve a szexi autómosáson át az autós limbóig.

Autós és motoros találkozót rendeztek Karcson.
X. Bodrogközi Autós & Motoros találkozó Karcson
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Autós és motoros találkozó Karcsán

Ezen az eseményen aztán nem lehetett unatkozni. 

A közösségépítés mellett természetesen saját és egymás járműveivel voltak elfoglalva a résztvevők, de persze megannyi program várt minden érdeklődőt a találkozón.

Meggyesi Péter autószerelő gyönyörű autójával érkezett a találkozóra:

Most nem azzal vagyok, de Ladával is szoktam járni hasonló találkozókra. Igazából a közösségépítő hangulat és természetesen a kocsik miatt jöttem most is. Itt vannak a haverok is, de mindig van lehetőség új kapcsolatok építésére

 – mesélte, miközben serényen csinosítgatta tovább autóját.

Bodrogközi autós és motoros találkozó Karcsán 08.16.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ahogyan az az esemény címéből is egyértelmű, nem csak az autóké volt itt a főszerep:

Már nyugdíjas vagyok, olyan három éve járok jármű találkozókra. Máshol is voltam már, itt Karcsán ez az első. Találkozok itt régi és új ismerősökkel, egyébként pedig a motorommal – ami egy 250-es Trophy – gyerekkori álmom vált valóra

 – mondta Kurtos László.

A változatos programok között egyébként olyan nem mindennapi elfoglaltságok is voltak mint dízelfüst- és kipufogó tolóerőpróba, motoros ügyességi próba, autós limbó, szexi autómosás és végül egy hatalmas after party.

 

