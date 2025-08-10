augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

31°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Történet

1 órája

Hogyan kerültek a híres Auguszt cukrászda süteményei egy abaúji faluba?

Címkék#Auguszt#cukrászdája#Taktaszada#Koncz Zsófia

Egy apró Takta-parti település nem csak történelmével tűnik ki a többi közül. Taktaszada háromszor is újraalapította magát a történelem során, és egy időben az ország egyik leghíresebb budai cukrászdája, az Auguszt család is itt készítette édességeit.

Boon.hu
Hogyan kerültek a híres Auguszt cukrászda süteményei egy abaúji faluba?

Egy abaúji falu, nem mindennapi történelemmel

Forrás: tothgeza.hu

Fotó: Tóth Géza

Nemrégiben Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő videósorozatot indított, amelyben választókörzetének településeit mutatja be. A legutóbbi epizódban Taktaszada került a középpontba, és kiderült, hogy a falu múltja sokkal érdekesebb, vagyis édesebb, mint gondolnánk.

Érdekes Taktaszada múltja.
Nem mindennapi sztorik vannak Taktaszada múltjában
Fotó: Mirkó István / Forrás: MW

Budai cukrászda és Taktaszada? Igen, ez tényleg így volt!

Kevesen tudják, hogy volt egy időszak, amikor az ország egyik legjobb budai cukrászdája itt működött. Na jó, legalábbis a híres Auguszt család, akiknek neve ma is fogalom a magyar cukrászművészetben, 1951 és 1953 között Taktaszadán élt. A családot kitelepítették, és így kerültek a faluba. A cukrász mesterséget  a helyiek legnagyobb örömére azonban nem hagyták abba. A Szerencsi Cukorgyár közelsége és a bőséges cukorrépa-termés miatt még szaloncukrot is készítettek a környékbeli családoknak.

Háromszor alapított falu

Taktaszada története nemcsak az édességeiről híres. A települést a történelem során háromszor is újraalapították, ami önmagában is ritkaság. A falu minden újrakezdés után megőrizte identitását, és újra benépesült. Így szaporodtak a legendák és az érdekesebbnél érdekesebb történetek a faluról, melyből néhányat megismerhetünk Koncz Zsófia videójából.

Taktaszada, ahol minden sarok mesél

Taktaszada nem csupán egy hely a térképen, hanem egy olyan falu, ahol minden sarkon egy újabb történet vár arra, hogy felfedezzék 

– mondta Koncz Zsófia a videóban. Érdemes a sorozat többi részét is megnézni, ha olyan történetekre kíváncsi, melyek kimaradtak a történelemkönyvekből.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu