Hogyan kerültek a híres Auguszt cukrászda süteményei egy abaúji faluba?

Nemrégiben Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő videósorozatot indított, amelyben választókörzetének településeit mutatja be. A legutóbbi epizódban Taktaszada került a középpontba, és kiderült, hogy a falu múltja sokkal érdekesebb, vagyis édesebb, mint gondolnánk.

Nem mindennapi sztorik vannak Taktaszada múltjában

Fotó: Mirkó István / Forrás: MW

Budai cukrászda és Taktaszada? Igen, ez tényleg így volt!

Kevesen tudják, hogy volt egy időszak, amikor az ország egyik legjobb budai cukrászdája itt működött. Na jó, legalábbis a híres Auguszt család, akiknek neve ma is fogalom a magyar cukrászművészetben, 1951 és 1953 között Taktaszadán élt. A családot kitelepítették, és így kerültek a faluba. A cukrász mesterséget a helyiek legnagyobb örömére azonban nem hagyták abba. A Szerencsi Cukorgyár közelsége és a bőséges cukorrépa-termés miatt még szaloncukrot is készítettek a környékbeli családoknak.

Háromszor alapított falu

Taktaszada története nemcsak az édességeiről híres. A települést a történelem során háromszor is újraalapították, ami önmagában is ritkaság. A falu minden újrakezdés után megőrizte identitását, és újra benépesült. Így szaporodtak a legendák és az érdekesebbnél érdekesebb történetek a faluról, melyből néhányat megismerhetünk Koncz Zsófia videójából.

Taktaszada, ahol minden sarok mesél

Taktaszada nem csupán egy hely a térképen, hanem egy olyan falu, ahol minden sarkon egy újabb történet vár arra, hogy felfedezzék

– mondta Koncz Zsófia a videóban.