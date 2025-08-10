1 órája
Hogyan kerültek a híres Auguszt cukrászda süteményei egy abaúji faluba?
Egy apró Takta-parti település nem csak történelmével tűnik ki a többi közül. Taktaszada háromszor is újraalapította magát a történelem során, és egy időben az ország egyik leghíresebb budai cukrászdája, az Auguszt család is itt készítette édességeit.
Egy abaúji falu, nem mindennapi történelemmel
Forrás: tothgeza.hu
Fotó: Tóth Géza
Nemrégiben Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő videósorozatot indított, amelyben választókörzetének településeit mutatja be. A legutóbbi epizódban Taktaszada került a középpontba, és kiderült, hogy a falu múltja sokkal érdekesebb, vagyis édesebb, mint gondolnánk.
Budai cukrászda és Taktaszada? Igen, ez tényleg így volt!
Kevesen tudják, hogy volt egy időszak, amikor az ország egyik legjobb budai cukrászdája itt működött. Na jó, legalábbis a híres Auguszt család, akiknek neve ma is fogalom a magyar cukrászművészetben, 1951 és 1953 között Taktaszadán élt. A családot kitelepítették, és így kerültek a faluba. A cukrász mesterséget a helyiek legnagyobb örömére azonban nem hagyták abba. A Szerencsi Cukorgyár közelsége és a bőséges cukorrépa-termés miatt még szaloncukrot is készítettek a környékbeli családoknak.
Háromszor alapított falu
Taktaszada története nemcsak az édességeiről híres. A települést a történelem során háromszor is újraalapították, ami önmagában is ritkaság. A falu minden újrakezdés után megőrizte identitását, és újra benépesült. Így szaporodtak a legendák és az érdekesebbnél érdekesebb történetek a faluról, melyből néhányat megismerhetünk Koncz Zsófia videójából.
Taktaszada, ahol minden sarok mesél
Taktaszada nem csupán egy hely a térképen, hanem egy olyan falu, ahol minden sarkon egy újabb történet vár arra, hogy felfedezzék
– mondta Koncz Zsófia a videóban. Érdemes a sorozat többi részét is megnézni, ha olyan történetekre kíváncsi, melyek kimaradtak a történelemkönyvekből.
