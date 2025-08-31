2 órája
Vasárnap délután nem mindennapi látvány fogadta az autósokat Borsodban!
A 26-os főúton közlekedők vasárnap szokatlan akadállyal találták szemben magukat.
Elképesztő, hogy mik szaladgálnak a 26-os főúton
Forrás: FB
Aki szombaton Sajóvelezd felé vette az irányt, annak nemcsak a sebességkorlátozásra, hanem a forgalom legújabb „rendfenntartóira” is figyelnie kellett: a 26-os főútra ugyanis szürkemarhák vonultak ki, teljes nyugalommal.
Teljes nyugalomban
Az állatok láthatóan nem siettek sehova, így az autósok kénytelenek voltak hozzájuk igazítani a tempót. A csorda láthatóan birtokba vette az úttestet, a sofőrök pedig legfeljebb annyit tehettek, hogy türelmesen kivárták, amíg a marhák elintézik a maguk dolgát. A helyiek szerint nem ritka, hogy a környék tanyáiról szabadon kóborolnak az állatok, de azért nem mindennap fordul elő, hogy komplett forgalomlassítóként működnek. Ezt ki is posztolta egy facebook csoport tagja:
A 26-os útról létére Sajóvelezd felé az erdő alatt, a Liget tanya környékén óvatosan közlekednek, mert szürkemarhák az úton, az út mellett!
A történet tanulsága? Néha a természet szabályozza a közlekedést, és bizony akadnak helyzetek, amikor a „marha nagy dugó” szó szerint értelmet nyer.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Döbbenet, mit fotóztak a 26-os főútnál – ezért kell minden gyereket megtanítani arra, hogyan rollerezzen
Ilyet tenni egy szekérrel a nyílt utcán Borsodban? Mindent vett a kamera – videóval