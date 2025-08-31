augusztus 31., vasárnap

Óvatosan!

2 órája

Vasárnap délután nem mindennapi látvány fogadta az autósokat Borsodban!

Címkék#Liget tanya#szürkemarha#Sajóvelezd#úttest#26-os főút

A 26-os főúton közlekedők vasárnap szokatlan akadállyal találták szemben magukat.

Elképesztő, hogy mik szaladgálnak a 26-os főúton

Forrás: FB

Aki szombaton Sajóvelezd felé vette az irányt, annak nemcsak a sebességkorlátozásra, hanem a forgalom legújabb „rendfenntartóira” is figyelnie kellett: a 26-os főútra ugyanis szürkemarhák vonultak ki, teljes nyugalommal.

Teljes nyugalomban

Az állatok láthatóan nem siettek sehova, így az autósok kénytelenek voltak hozzájuk igazítani a tempót. A csorda láthatóan birtokba vette az úttestet, a sofőrök pedig legfeljebb annyit tehettek, hogy türelmesen kivárták, amíg a marhák elintézik a maguk dolgát. A helyiek szerint nem ritka, hogy a környék tanyáiról szabadon kóborolnak az állatok, de azért nem mindennap fordul elő, hogy komplett forgalomlassítóként működnek. Ezt ki is posztolta egy facebook csoport tagja: 

A 26-os útról létére Sajóvelezd felé az erdő alatt, a Liget tanya környékén óvatosan közlekednek, mert szürkemarhák az úton, az út mellett!

A történet tanulsága? Néha a természet szabályozza a közlekedést, és bizony akadnak helyzetek, amikor a „marha nagy dugó” szó szerint értelmet nyer.

