Narancssárga és Lillafüreden látták, biztos kitalálja, mi volt az! - képpel

Amikor hazamegy egy autók iránt rajongó honpolgár, gyakran úgy köszön be az otthonlévőknek: tyű, srácok, milyen járgányt láttam az előbb az utcán, el se hiszitek! Alighanem sokan lehettek ezzel így most hétvégén Lillafüreden járva, amikor egy efféle szupersportkocsi-féle konstrukció kirándult a bükki városrészbe. A többségük bizonyára találgatta: miféle márka lehet ez tulajdonképpen...

„Szupersportkocsinak látszó tárgy” – „földiekkel játszó égi tünemény”?

Fotó: Balogh Attila

Szupersportkocsik, amik nem is olyan drágák

A témában járatlanokat talán meglepi, de az ilyen különleges járművel nem mind, azaz nem minden esetben feltétlenül aranyárban vásárolhatók csak. Nyilván a komoly járműtípusok extra felszereltségű variációi több tízmillió forintot kóstálnak, némely márkák meg még annál is sokkal többet – de afféle közlekedőeszközt, ami után garantáltan megfordulnak a népek az utcán, valójában már pár millió forintért, mondjuk, öt és tíz millió közötti összegért beszerezhet magának bárki. Némely típusok ugyanis elsősorban a kinézetükkel, megjelenésükkel, a merőben szokatlan műszaki megoldásaikkal, pláne design-elemeikkel hívják fel magukra a figyelmet, ami mögött-alatt nincs is olyan különösképpen drága technika. Ilyenek például a trike-ok, háromkerekűek, az open-air roadsterek, tehát a megszokottnál kevesebb kerékkel, könnyebb szerkezettel, szerényebb utazási komforttal felvértezett konstrukciókat, amik ugyanakkor kellően izgalmasan festenek menet közben, ha csak épp elkapjuk a látványukat a sztrádán vagy a nagyvárosban.

