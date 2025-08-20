augusztus 20., szerda

Narancssárga és Lillafüreden látták, biztos kitalálja, mi volt az! - képpel

Címkék#csodaautó#sportautó#autócsoda#szupersportkocsi#polaris#Meseautó#sportkocsi#Lillafüred#turista#közlekedés

Ha elsőre nem menne a feladvány, leáruljuk, hogy háromkerekű a delikvens. Open-air roadsternek hívja az angolszász terminológia. Mi mondjuk csak úgy magunk között, hogy: szupersportkocsi.

Boon.hu
Polaris szupersportkocsi

Fotó: Balogh Attila

Amikor hazamegy egy autók iránt rajongó honpolgár, gyakran úgy köszön be az otthonlévőknek: tyű, srácok, milyen járgányt láttam az előbb az utcán, el se hiszitek! Alighanem sokan lehettek ezzel így most hétvégén Lillafüreden járva, amikor egy efféle szupersportkocsi-féle konstrukció kirándult a bükki városrészbe. A többségük bizonyára találgatta: miféle márka lehet ez tulajdonképpen...

szupersportkocsi
„Szupersportkocsinak látszó tárgy” – „földiekkel játszó égi tünemény”?
Fotó: Balogh Attila

Szupersportkocsik, amik nem is olyan drágák

A témában járatlanokat talán meglepi, de az ilyen különleges járművel nem mind, azaz nem minden esetben feltétlenül aranyárban vásárolhatók csak. Nyilván a komoly járműtípusok extra felszereltségű variációi több tízmillió forintot kóstálnak, némely márkák meg még annál is sokkal többet – de afféle közlekedőeszközt, ami után garantáltan megfordulnak a népek az utcán, valójában már pár millió forintért, mondjuk, öt és tíz millió közötti összegért beszerezhet magának bárki. Némely típusok ugyanis elsősorban a kinézetükkel, megjelenésükkel, a merőben szokatlan műszaki megoldásaikkal, pláne design-elemeikkel hívják fel magukra a figyelmet, ami mögött-alatt nincs is olyan különösképpen drága technika. Ilyenek például a trike-ok, háromkerekűek, az open-air roadsterek, tehát a megszokottnál kevesebb kerékkel, könnyebb szerkezettel, szerényebb utazási komforttal felvértezett konstrukciókat, amik ugyanakkor kellően izgalmasan festenek menet közben, ha csak épp elkapjuk a látványukat a sztrádán vagy a nagyvárosban.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Lillafüreden, a Palotaszálló előtt sétálva volt mire felkapniuk a fejüket a turistáknak
Fotó: Balogh Attila

Persze, ki ne szeretné ezek valamelyikét maga is közelebbről megszemlélni, kíváncsiskodni a részletek iránt, belesni a „kulisszák” mögé, netán beülni a különleges sportkocsi-ülés(ek)be, vagy pláne kipróbálni utazás avagy vezetés közben! Nos, aki a múlt hétvégén Lillafüreden járva pár másodpercre megpillanthatta az alábbi ritka autócsodát, túl sokat nem láthatott belőle, de a furcsa formáját, narancssárga színét tutira megjegyezte magának. Egy véletlenül készült videófelvétel részlete (és az abból kimásolt állóképek) révén a Boon.hu is megpróbált picit utánanyomozni a dolognak, és nem jutottunk másra, hogy hogy talán egy Polaris Slingshot elnevezésű verdáról volna szó. Aminek kétségkívül van olyan fényezésű variációja a gyártó kínálatában, hogy „orange madness”. Lehet, hogy ez autózott fel-alá szombaton délután a Palotaszálló környékén? Aki biztosat tud, kérjük, segítsen. Szívesen beszélnénk magával a tulajjal is egyébként, örülünk, ha megmutatja – és így megmutathatjuk portálunkon – a különös kocsit.

(A típus neve nem képvisel semmiféle azonosságot sem egy hazánkban forgatott mozifilmmel, sem egy Vámosszabadiban várakozó tengeralattjáróval!)

 

