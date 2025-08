Kilencvenedik életévét ünnepelte a mezőkövesdi Porczel Lászlóné

Porczel Lászlóné 1935. július 30-án született Mezőkövesden, ahol tanulmányait a Szent Imre Iskolában és a Zárdaiskolában végezte. Három testvére volt és már fiatal korában is dolgoznia kellett, például Csincsén vízhordóként is dolgozott, majd summás lett. Később, 1950-ben Budapesten foglalatoskodott, a kőbányai gombatermelési vállalatnál vállalt munkát, majd Miskolcra került.

Még 1958-ban ment férjhez és három lányuk is született, de már 2009 óta özvegy. Ma már nyolc felnőtt unokája és öt dédunokája is van, akikre nagyon büszke. Július 30-án pedig megünnepelhette kilencvenedik születésnapját.

Dr. Fekete Zoltán polgármester a kilencvenedik születésnapját ünneplő mezőkövesdi Porczel Lászlónét köszöntötte

Forrás: http://mezokovesd.hu/